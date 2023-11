La confesión inesperada de Sol Pérez sobre la intervención estética de la que se arrepiente

“Después, cosas de la vida, uno empieza con un poquito más y un poquito más. Me arrepiento muchísimo. Ahora ya hace un montón que no me hago, en pandemia habrá sido la última vez”, continuó

“Yo, particularmente, no aconsejo inyectarse los labios. Salvo que tengas algo pequeño que quieras corregir. Yo tenía muy pocos labios y eso sí lo quise corregir. No me arrepiento de eso, sí después”, sumó.

Entonces, aconsejó a las chicas que se están haciendo esto a menudo: “o sea dos años que no me pongo nada y esperando que se me vaya un poco”.