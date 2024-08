La contundente respuesta del papá de Loan sobre la posible aparición de su hijo en Brasil

El caso de Loan, un joven que fue visto por última vez tras un almuerzo en la localidad de 9 de Julio, ha cobrado una nueva dimensión tras este operativo, y su padre, José Peña, se ha mostrado visiblemente afectado por la incertidumbre. En diálogo con un cronista de TN, José expresó su angustia y desconocimiento sobre si su hijo podría haber sido capturado por esta banda recientemente desarticulada.

“La verdad es que no sé nada, si le están buscando ahí o no. No sé nada de eso todavía”, confesó José Peña, evidenciando la falta de información oficial por parte de las autoridades sobre el paradero de Loan. A pesar de los rumores que han llegado a sus oídos, el padre del joven asegura que no tiene ninguna confirmación sobre si su hijo está vinculado a la red desarticulada en Brasil.

“Oficialmente no me han dicho nada, pero me comentaron que lo están buscando”, añadió Peña, en un tono que refleja la desesperación de un padre que aún mantiene la esperanza de encontrar a su hijo con vida.

El operativo en Brasil ha suscitado un nuevo debate en torno a las redes de trata que operan en la región y su posible conexión con desapariciones como la de Loan. Mientras tanto, la familia Peña continúa aguardando con ansias cualquier información que les permita esclarecer el destino del joven y, eventualmente, reunirse con él.