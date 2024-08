La diferencia entre cortar el pelo en luna llena y en luna nueva: ¿Mito o realidad?"

Según esta creencia popular, la Luna Llena sería ideal para un corte si quieres que tu cabello crezca fuerte y saludable, mientras que la Luna Nueva sería perfecta si prefieres mantener tu peinado por más tiempo sin visitas frecuentes al salón.

Luna Nueva o Luna Llena: la ciencia tiene algo que decir

Los estudios científicos sobre el tema son tan raros como un eclipse solar total, pero eso no significa que no podamos usar un poco de lógica. El crecimiento del cabello está más influenciado por factores como la genética, la dieta y la salud en general que por la fase lunar. Así que si notas que tu pelo parece crecer más rápido después de un corte en luna llena, puede que simplemente estés comiendo mejor, o usando ese champú milagroso que te recomendó tu amiga.

woman-6065234_1280.webp

¿Mito o realidad?

Aunque la ciencia no respalda la idea de que la luna tiene un impacto significativo en el crecimiento del cabello, eso no significa que debas abandonar tus rituales lunares si te hacen feliz. Después de todo, ¿quién no disfruta de un poco de magia en la vida cotidiana? Si te sientes más conectado con el universo al sincronizar tu corte de pelo con las fases lunares, no dudes en hacerlo! La luna puede no hacer crecer tu cabello, pero puede añadir un poco de brillo a tu día.

El veredicto final

En resumen, cortar el pelo en luna llena o en luna nueva probablemente no cambiará mucho la longitud o la fuerza de tu cabello, pero puede cambiar tu estado de ánimo. Y si hay algo que hemos aprendido, es que sentirse bien con uno mismo es la clave para lucir fabuloso, independientemente de lo que diga la luna.