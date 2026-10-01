Tamara Pettinato reveló por qué estuvo internada y sorprendió con una polémica frase: "En la propofest"

Según relató la conductora, la decisión de someterse a la endoscopia estuvo relacionada con un malestar que viene padeciendo. En ese sentido, explicó que tiene una acidez estomacal constante y que esa fue la razón por la que debió hacerse el estudio.

“Porque tengo mucha, mucha acidez, todo el tiempo”, detalló Pettinato, dejando en claro cuál había sido el motivo de la consulta y despejando las dudas que había generado su primera publicación.

Pero la situación no terminó allí. Luego del procedimiento, Tamara también contó una particular situación vinculada con la anestesia. Con su habitual tono irónico, realizó un reclamo hacia el profesional que la asistió y que, según contó, le había asegurado que podía retomar sus actividades laborales con normalidad. “Mi amigo anestesista, que me durmió, dijo que podía trabajar, pero no puedo más. Tengo que entrevistar. Estoy en la propofest”, expresó entre risas la conductora.

De esta manera, Tamara Pettinato explicó finalmente qué había detrás de la llamativa fotografía que había compartido desde la clínica y llevó tranquilidad a sus seguidores. Además, utilizó el término “Propofest” de manera humorística para referirse al efecto de la anestesia que había recibido durante la endoscopia.

Cabe recordar que la expresión “Propofest” hace referencia al escándalo que investiga la Justicia argentina por presuntas reuniones clandestinas de profesionales de la salud, en las que se habría producido el consumo de anestésicos como propofol y fentanilo.

Qué le dijo Tamara Pettinato a su hijo tras el escandaloso video con Alberto Fernández

A mediados de 2024, Tamara Pettinato quedó envuelta en un fuerte escándalo después de que trascendiera una grabación realizada por el entonces presidente argentino, Alberto Fernández, en su despacho de la Casa Rosada. En las imágenes, Tamara aparecía tomando cerveza, entre risas y muy relajada, mientras él le hacía distintas preguntas.

Tras aquella situación, el escándalo fue total al punto tal que terminó dejando su participación en el panel de Bendita. Pero tiempo después, invitada a Implacables, Tamara Pettinato habló además sobre sus comienzos en los medios y destacó la influencia de su padre, Roberto Pettinato, y de La Negra Vernaci. "Yo trabajaba en producción con ella, editando los mensajes de los oyentes y entrándoles el café, y ella me insistía mucho para que hable al aire por cómo veía que era fuera del aire, me animó bastante también", recordó.

Por otra parte, la conductora contó cómo habló con su hijo de 15 años luego de la viralización del video y del hate recibido en redes sociales. "Le dije ‘te van a decir miles de cosas como a mí cuando era chica’. No había redes en esa época, pero me decían en ese tiempo cosas los pibes", explicó.

Y concluyó: "Él sabe quién es la madre y cómo soy, le expliqué lo que le tenía que explicar. Solo a él siento que le debía una explicación y lo irá llevando con mucha terapia. Nació y ya iba a terapia".