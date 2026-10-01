La madre de Elina Costantini destapó la interna de la familia y su dolor más grande: "Un calvario"

“La mamá me dice que no vivió nada terrible. Me dice que cuando ella se separá del padre, él se fue y los abandona, y ella cree que como Claudia trabajó tanto para sostener el hogar, las deudas y una hipoteca, tal vez Elina haya sentido que no le prestó la atención suficiente cuando alguien trabaja”, continuó la angelita.

Elina comentó en una entrevista que a sus 15 años se independizó, dato que su madre cuestionó con firmeza: "La mamá me dice que es mentira, que ella la acompañó a los 19 a que venga a estudiar a Buenos Aires a un instituto de señoritas, donde en un horario podes estar en la calle y después vas a dormir", indicó Iavícoli.

La angustia de la madre de Elina Costantini

Karina Iavícoli siguió dando detalles de la comunicación que mantuvo con la madre de Elina Costantini, esposa de Eduardo Costantini: "Me dijo que Elina siempre estuvo bien económicamente, que nunca le faltó nada. A veces Elina tiene contacto con el padre cuando tiene ganas".

“Claudia está viviendo un calvario, está muy triste porque vio a la nena Khalo, su nieta, cuando cumplió un año. Ella ama a su hija y llora en silencio porque no entiende por qué Elina no la quiere ver ni a ella ni al hermano. Están todos como danzando alrededor de Elina cuando ella tiene ganas de contestarles”, agregó.

Sobre la interna familiar que rodea a Elina Cosantini, Iavícoli remarcó: "Es triste porque Claudia me habla muy bien de su hija. Es como que ella dio un paso adelante y los dejó corridos a un costado y están ahí todos como migajeando, si se me permite el término, el amor de Elina porque lo que quieren es ver a la nena".

"Elina no habla mal de la madre, cortó vínculo con su familia. Ella dice que se independizó a los 15 en una nota y eso es mentira y la mamá está súper dolida porque dice que siempre la acompañó. La mamá llora, se angustia y su grupo de amigas y su pareja la contienen", concluyó la periodista.