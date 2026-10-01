La madre de Elina Costantini destapó la interna de la familia y su dolor más grande: "Un calvario"

Elina Costantini se vio envuelta en una gran polémica con Yanina Latorre en las últimas semanas tras un supuesto cruce que mantuvieron en un evento.
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Karina Iavícoli explicó en LAM cómo fue la charla que mantuvo con Claudia, mamá de Elina Costantini, donde le contó la interna que rodea a su familia.
Elina Costantini se vio envuelta en una gran polémica con Yanina Latorre en las últimas semanas tras un supuesto cruce que mantuvieron en un evento.
Tras desmentir que haya existido una discusión con la conductora, la esposa de Eduardo Costantini enfrenta otra polémica referida a la interna familiar.
Claudia, madre de Elina Costantini, se encuentra preocupada por el actual vínculo con su hija y dejó en claro su pedido para volver a ver a su nieta, Khalo, quien nació en 2025.
Fue Karina Iavícoli quien habló con la madre de Elina Costantini y dio detalles de la interna que rodea a la familia de la mujer del empresario: "Claudia, que es su mamá, yo vengo hace años hablando con ella y estoy autorizada por ella a contarlo. Le pregunté directamente por Elina y su pasado", comenzó la periodista en LAM (América Tv).
“La mamá me dice que no vivió nada terrible. Me dice que cuando ella se separá del padre, él se fue y los abandona, y ella cree que como Claudia trabajó tanto para sostener el hogar, las deudas y una hipoteca, tal vez Elina haya sentido que no le prestó la atención suficiente cuando alguien trabaja”, continuó la angelita.
Elina comentó en una entrevista que a sus 15 años se independizó, dato que su madre cuestionó con firmeza: "La mamá me dice que es mentira, que ella la acompañó a los 19 a que venga a estudiar a Buenos Aires a un instituto de señoritas, donde en un horario podes estar en la calle y después vas a dormir", indicó Iavícoli.
Karina Iavícoli siguió dando detalles de la comunicación que mantuvo con la madre de Elina Costantini, esposa de Eduardo Costantini: "Me dijo que Elina siempre estuvo bien económicamente, que nunca le faltó nada. A veces Elina tiene contacto con el padre cuando tiene ganas".
“Claudia está viviendo un calvario, está muy triste porque vio a la nena Khalo, su nieta, cuando cumplió un año. Ella ama a su hija y llora en silencio porque no entiende por qué Elina no la quiere ver ni a ella ni al hermano. Están todos como danzando alrededor de Elina cuando ella tiene ganas de contestarles”, agregó.
Sobre la interna familiar que rodea a Elina Cosantini, Iavícoli remarcó: "Es triste porque Claudia me habla muy bien de su hija. Es como que ella dio un paso adelante y los dejó corridos a un costado y están ahí todos como migajeando, si se me permite el término, el amor de Elina porque lo que quieren es ver a la nena".
"Elina no habla mal de la madre, cortó vínculo con su familia. Ella dice que se independizó a los 15 en una nota y eso es mentira y la mamá está súper dolida porque dice que siempre la acompañó. La mamá llora, se angustia y su grupo de amigas y su pareja la contienen", concluyó la periodista.