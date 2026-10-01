La fuerte confesión de Ana Paula Dutil: "Me fui detrás de un hombre y puse a mis hijos en..."

La dura confesión de Ana Paula Dutil sobre el momento más duro de su vida

Ana Paula Dutil habló públicamente de su lucha contra la depresión y reveló que atravesó tres intentos de suicidio durante los años en que vivió en Miami, en medio de un cuadro que no había sido diagnosticado ni medicado a tiempo.

Según relató, fue Emanuel Ortega quien la encontró en el primer episodio y llamó a la ambulancia que la trasladó a un neuropsiquiátrico, mientras que su excuñada, Julieta Ortega, también tuvo un rol clave en ese momento.

La exmodelo contó que, tras regresar a la Argentina, su cuadro se agravó aún más y encontró refugio en el alcohol, hasta que finalmente recibió el diagnóstico de depresión en 2022 y pudo comenzar un proceso de recuperación.