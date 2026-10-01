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La fuerte confesión de Ana Paula Dutil: "Me fui detrás de un hombre y puse a mis hijos en..."

Ana Paula Dutil reveló que, antes de su separación de Emanuel Ortega, vivió una situación que la angustió bastante pero que recién pudo detectar muchos años después.

1 oct 2026, 12:10
Me fui detrás de un hombre y puse a mis hijos en segundo lugar: la cruda confesión de Ana Paula Dutil.

"Me fui detrás de un hombre y puse a mis hijos en segundo lugar": la cruda confesión de Ana Paula Dutil.

Me fui detrás de un hombre y puse a mis hijos en segundo lugar: la cruda confesión de Ana Paula Dutil.

"Me fui detrás de un hombre y puse a mis hijos en segundo lugar": la cruda confesión de Ana Paula Dutil.

Ana Paula Dutil habló por primera vez de un hecho que la marcó y del cual tomó conciencia muchos años después, en una charla con Pamela David en Blender. Aunque más de una vez admitió que la debacle comenzó luego de su separación de Emanuel Ortega, en realidad hubo muchas situaciones previas que la llevaron a ese final.

"El dolor más grande de mi vida, que aún no lo tengo resuelto, es que me fui detrás de un hombre y puse a mis hijos en segundo lugar", dijo con crudeza. Paula explicó que, cuando conoció a Emanuel, ya tenía a Teo y Noé, hijos de su primer matrimonio: "Me iba a vivir a Miami y hablé con el papá, que me dio el ok para llevarme a los nenes. Tenían 6 y 5 años, yo me fui primero para hacer la mudanza y cuando volví a buscarlos, se arrepintió".

La decisión de ese momento fue dejar a los pequeños en la Argentina y seguir su vida junto a Emanuel y su hijo Bautista en los Estados Unidos. "Hoy me dicen que para ellos ya pasó, que lo tienen asumido, a mí me dejó una culpa grande. Es crudo pero es real: prioricé a un hombre por encima de ellos", reconoció.

Con el tiempo, Ana Paula supo que ese fue uno de los tantos episodios que le generaron angustia y que fue acumulando con el correr de los años. A esa situación se sumó otra, previa, vinculada a su padre: "También hubo algo más, previo a esto, que me causó dolor y tiene que ver con mi papá. Él me dejó de hablar por un año más o menos cuando me separé de mi primer marido".

La dura confesión de Ana Paula Dutil sobre el momento más duro de su vida

Ana Paula Dutil habló públicamente de su lucha contra la depresión y reveló que atravesó tres intentos de suicidio durante los años en que vivió en Miami, en medio de un cuadro que no había sido diagnosticado ni medicado a tiempo.

Según relató, fue Emanuel Ortega quien la encontró en el primer episodio y llamó a la ambulancia que la trasladó a un neuropsiquiátrico, mientras que su excuñada, Julieta Ortega, también tuvo un rol clave en ese momento.

La exmodelo contó que, tras regresar a la Argentina, su cuadro se agravó aún más y encontró refugio en el alcohol, hasta que finalmente recibió el diagnóstico de depresión en 2022 y pudo comenzar un proceso de recuperación.

     

 

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