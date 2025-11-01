Cómo desactivar Meta IA en WhatsApp y por qué es importante hacerlo

Este tipo de diseño deja en evidencia la intención de Meta de mantener al asistente integrado al ecosistema del mensajero, incluso cuando el usuario no lo utiliza. Según la empresa, esta estructura permite ofrecer asistencia rápida dentro de cualquier chat, sin requerir instalación adicional.

La privacidad de WhatsApp en el centro de la polémica

La discusión más intensa gira en torno a la privacidad y la protección de datos personales. Desde Meta aseguran que cada interacción con el asistente es independiente y que los mensajes no se almacenan ni se utilizan para perfilar al usuario. Además, remarcan que no hay acceso al micrófono ni a las conversaciones privadas dentro del dispositivo.

Esa práctica, conocida como “entrenamiento estadístico”, podría implicar que fragmentos del contenido de los chats terminen alimentando sistemas internos, aunque de forma anónima. Por eso, el temor al perfilado digital no desaparece del todo.

El impacto técnico y energético de usar Meta AI en el teléfono

Más allá de la privacidad, existe un factor técnico que también motiva a los usuarios a desactivar o minimizar Meta AI: el consumo de recursos del dispositivo.

Para ofrecer respuestas rápidas y contextualizadas, los asistentes de inteligencia artificial requieren un flujo constante de datos. Aunque la mayor parte del procesamiento ocurre en servidores remotos, esa comunicación permanente consume más batería y ancho de banda.

En teléfonos con menos capacidad o con conexión inestable, la experiencia puede volverse más lenta. Algunos usuarios reportan que el rendimiento general de WhatsApp disminuye cuando el asistente permanece activo o en segundo plano.

Esto no significa que Meta AI sea una app pesada, pero sí que su presencia constante aumenta el tráfico interno de red, algo que puede afectar el rendimiento energético de forma indirecta.

Un cambio que anticipa nuevas regulaciones digitales

El futuro de Meta AI en WhatsApp dependerá de las decisiones regulatorias sobre privacidad y tratamiento de datos personales. Las autoridades europeas ya impulsaron ajustes que obligan a Meta a ofrecer opciones más claras de desactivación, y se espera que otras regiones sigan el mismo camino.

En América Latina, donde la legislación sobre IA aún está en desarrollo, los usuarios dependen de las políticas internas de la plataforma. Aun así, la presión social por mayor transparencia podría acelerar los cambios.