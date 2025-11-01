Cómo desactivar Meta IA en WhatsApp y por qué es importante hacerlo. (Foto: Archivo)
Meta AI en WhatsApp se convirtió en el tema más comentado entre los usuarios del mensajero más usado del mundo. La incorporación del asistente de inteligencia artificial generó opiniones divididas: algunos lo consideran útil, otros lo ven como una invasión a la privacidad. En América Latina, donde la función está activa pero no completamente regulada, el interés por ocultarla o desactivarla crece día a día.
Mientras que en Europa ya existen opciones para deshabilitar Meta AI por completo, en esta región solo es posible minimizar su presencia visual. Es decir, se puede hacer que desaparezca del listado de chats, pero la herramienta sigue funcionando dentro de la aplicación. Este detalle encendió el debate sobre hasta qué punto el usuario tiene control real sobre su información con la IA.
Cómo se oculta el chat de Meta AI (y por qué no se elimina del todo)
La compañía explicó que los usuarios pueden ocultar el chat principal de Meta AI desde las opciones del propio asistente. El proceso consiste en ingresar a la conversación, abrir el menú de configuración y seleccionar “eliminar chat”. Esto provoca que desaparezca de la lista de conversaciones recientes. Sin embargo, la función no se desactiva, solo deja de mostrarse.
En cualquier momento se puede volver a acceder al asistente escribiendo su nombre en la barra de búsqueda o seleccionando el contacto desde los sugeridos por WhatsApp. Es una forma de “desaparecerlo” sin eliminarlo realmente.
Este tipo de diseño deja en evidencia la intención de Meta de mantener al asistente integrado al ecosistema del mensajero, incluso cuando el usuario no lo utiliza. Según la empresa, esta estructura permite ofrecer asistencia rápida dentro de cualquier chat, sin requerir instalación adicional.
La privacidad de WhatsApp en el centro de la polémica
La discusión más intensa gira en torno a la privacidad y la protección de datos personales. Desde Meta aseguran que cada interacción con el asistente es independiente y que los mensajes no se almacenan ni se utilizan para perfilar al usuario. Además, remarcan que no hay acceso al micrófono ni a las conversaciones privadas dentro del dispositivo.
Esa práctica, conocida como “entrenamiento estadístico”, podría implicar que fragmentos del contenido de los chats terminen alimentando sistemas internos, aunque de forma anónima. Por eso, el temor al perfilado digital no desaparece del todo.
El impacto técnico y energético de usar Meta AI en el teléfono
Más allá de la privacidad, existe un factor técnico que también motiva a los usuarios a desactivar o minimizar Meta AI: el consumo de recursos del dispositivo.
Para ofrecer respuestas rápidas y contextualizadas, los asistentes de inteligencia artificial requieren un flujo constante de datos. Aunque la mayor parte del procesamiento ocurre en servidores remotos, esa comunicación permanente consume más batería y ancho de banda.
En teléfonos con menos capacidad o con conexión inestable, la experiencia puede volverse más lenta. Algunos usuarios reportan que el rendimiento general de WhatsApp disminuye cuando el asistente permanece activo o en segundo plano.
Esto no significa que Meta AI sea una app pesada, pero sí que su presencia constante aumenta el tráfico interno de red, algo que puede afectar el rendimiento energético de forma indirecta.
Un cambio que anticipa nuevas regulaciones digitales
El futuro de Meta AI en WhatsApp dependerá de las decisiones regulatorias sobre privacidad y tratamiento de datos personales. Las autoridades europeas ya impulsaron ajustes que obligan a Meta a ofrecer opciones más claras de desactivación, y se espera que otras regiones sigan el mismo camino.
En América Latina, donde la legislación sobre IA aún está en desarrollo, los usuarios dependen de las políticas internas de la plataforma. Aun así, la presión social por mayor transparencia podría acelerar los cambios.