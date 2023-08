La inesperada respuesta de Máximo Thomsen a la dolorosa pregunta de la mamá de Fernando Báez Sosa 

Graciela quiso tener un por qué del brutal asesinato del joven. La mujer no dudó en preguntarle a los acusados “por qué mataron a Fernando” y fue Máximo Thomsen -el señalado líder del grupo- fue quien le respondió.

“¿Por qué hicieron eso?, ¿por qué mataron a Fernando?”, preguntó Graciela y Thomsen respondió: “Yo no quise matar a nadie”.

El desgarrador testimonio de los padres de Fernando Báez Sosa en una audiencia clave

Silvino y Graciela, los padres de Fernando Báez Sosa, hablaron este martes con la prensa minutos antes del inicio de la audiencia técnica que comenzó esta mañana a las 11 en los tribunales de La Plata, donde las partes alegarán en relación a las penas de los ocho rugbiers acusados por el crimen.

"Esperemos a ver qué dice la Justicia. Estamos con fuerza. Esto está a cargo de los jueces. Estos tres años y medio no encontramos la paz, pero esperamos justicia", expresó Silvino, en relación a la jornada, que los pondrá otra vez en presencia de los asesinos del adolescente tras el juicio que finalizó en febrero de este año.

Por su cuenta, Graciela Sosa pidió que "sea perpetua para todos" porque "todos participaron". Y en relación a volver a a transitar una nueva audiencia por el crimen, sostuvo: "Es difícil, nuestra vida ya no es vida, lo tratamos de sobrellevar como podemos".

"No existe un día que no pase sin pensar en mi hijo, lloro todos los días, lo extraño y trato de sobrellevar mi vida como puedo. Es muy difícil el día a día, no le deseo a nadie que pase por esto. Todos los chicos merecen ir a divertirse y volver sano", agregó.

La Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense realiza este martes una audiencia oral en la ciudad de La Plata, en la que las partes que intervinieron en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa alegarán sobre los recursos de apelación presentados tras el fallo que sentenció a cinco rugbiers acusados a prisión perpetua y a otros tres a penas de 15 años de cárcel.

La jornada se lleva a cabo desde las 11 en la sede judicial ubicada en calle 43 al 800, y están los ocho condenados por el homicidio, en su primera salida de la cárcel desde su sentencia dictada el 6 de febrero. En rigor, el tribunal dispuso que el Servicio Penitenciario Bonaerense los trasladase hasta la sede de Casación, donde llegaron temprano esta mañana.