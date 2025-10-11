La joya de Guillermo Francella en Netflix que ahora todos están mirando y es su mejor película

Ambos son amigos desde hace años, aunque sus personalidades no podrían ser más opuestas. Mientras Arturo representa la astucia y el pragmatismo, Renzo encarna la autenticidad y el desinterés económico. Juntos intentan sobrevivir en un mundo donde el arte se ha convertido en una mercancía más y los verdaderos artistas parecen condenados al olvido.

Sin embargo, la relación entre ellos se pone a prueba cuando Arturo decide ejecutar un plan arriesgado para devolverle a Renzo el reconocimiento que cree que merece. Lo que empieza como un gesto de amistad se convierte en una trama llena de engaños, dilemas morales y un sorprendente giro final que redefine todo lo visto hasta ese momento.

Mi obra maestra 2.jpg

El regreso triunfal de la comedia a Netflix

Desde su llegada a la plataforma, Mi obra maestra se convirtió en una de las películas más vistas de Netflix en Argentina y en varios países de habla hispana. Su éxito se explica por la unión de dos de los actores más queridos del cine argentino: Guillermo Francella y Luis Brandoni, dos intérpretes con una química escénica impecable y una trayectoria que garantiza calidad.

La dirección de Gastón Duprat, conocido por títulos como El ciudadano ilustre y Competencia oficial, aporta ese tono característico de humor ácido y crítica social que define su cine. En esta oportunidad, vuelve a explorar la relación entre arte, ego, ambición y amistad, con una historia que equilibra el sarcasmo y la ternura de forma magistral.

La química entre Francella y Brandoni

Uno de los mayores aciertos de Mi obra maestra es la dupla protagónica. Guillermo Francella ofrece una interpretación carismática, llena de sutileza, en la que combina su tradicional humor con una veta más dramática. Por su parte, Luis Brandoni brilla con un personaje gruñón, honesto y entrañable, que representa al artista puro enfrentado a la frivolidad del mundo moderno.

Mi obra maestra Netflix 1

Ambos actores se conocían desde hace décadas, pero esta película marcó su primer encuentro cinematográfico como protagonistas de una misma historia. El resultado fue tan potente que muchos críticos destacaron que el vínculo entre ellos sostiene toda la trama.

El film fue rodado en Buenos Aires y en el norte argentino, con una fotografía luminosa que contrasta con la oscuridad moral de sus personajes. Esa dualidad visual acompaña el tono de la película: una comedia elegante, con pinceladas de drama y una mirada sarcástica sobre el valor del arte y la amistad.

El elenco completo de la película argentina

Guillermo Francella

Luis Brandoni

Raúl Arévalo

Andrea Frigerio

María Soldi

Mónica Duprat

Mahmoud Azim

Santiago Korovsky

Julio Marticorena

Alejandro Paker

Tráiler de "Mi obra maestra" en Netflix