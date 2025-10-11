En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Guillermo Francella
Netflix
CINE NACIONAL

La joya de Guillermo Francella en Netflix que ahora todos están mirando y es su mejor película

Esta película con Guillermo Francella en Netflix sorprende por su historia ácida y divertida, y se convierte en lo más visto del catálogo argentino.

La joya de Guillermo Francella en Netflix que ahora todos están mirando y es su mejor película. (Foto: Archivo)

La joya de Guillermo Francella en Netflix que ahora todos están mirando y es su mejor película. (Foto: Archivo)

Guillermo Francella volvió a ser tendencia en Netflix gracias a una película que, sin hacer ruido en su estreno en cines, hoy se transformó en un verdadero fenómeno dentro del catálogo de la plataforma. "Mi obra maestra", la comedia dramática dirigida por Gastón Duprat y coprotagonizada por Luis Brandoni, se ubicó entre los títulos más vistos en Argentina.

Leé también Luis Zahera arrasa en Netflix con la serie más vista a nivel mundial y es el gran estreno del año
Luis Zahera arrasa en Netflix con la serie más vista a nivel mundial y es el gran estreno del año. (Foto: Archivo)

Lo curioso es que esta producción, a pesar de haber recibido elogios de la crítica y de obtener premios en festivales internacionales, no logró conquistar al público cuando se estrenó en 2018. Sin embargo, en su nueva vida digital dentro de Netflix, el film encontró el reconocimiento masivo que parecía habérsele negado.

Hoy, los espectadores la recomiendan, las redes la comentan y los críticos celebran el fenómeno de revalorización de una historia que mezcla sátira, emoción y un final tan inesperado como impactante.

Mi obra maestra Netflix 3

De qué trata "Mi obra maestra" en Netflix

La película gira en torno a la relación entre Arturo Silva (Guillermo Francella), un encantador vendedor de arte con gran habilidad para los negocios, y Renzo Nervi (Luis Brandoni), un talentoso pintor que se resiste a las reglas del mercado y mantiene una visión idealista de su profesión.

Ambos son amigos desde hace años, aunque sus personalidades no podrían ser más opuestas. Mientras Arturo representa la astucia y el pragmatismo, Renzo encarna la autenticidad y el desinterés económico. Juntos intentan sobrevivir en un mundo donde el arte se ha convertido en una mercancía más y los verdaderos artistas parecen condenados al olvido.

Sin embargo, la relación entre ellos se pone a prueba cuando Arturo decide ejecutar un plan arriesgado para devolverle a Renzo el reconocimiento que cree que merece. Lo que empieza como un gesto de amistad se convierte en una trama llena de engaños, dilemas morales y un sorprendente giro final que redefine todo lo visto hasta ese momento.

Mi obra maestra 2.jpg

El regreso triunfal de la comedia a Netflix

Desde su llegada a la plataforma, Mi obra maestra se convirtió en una de las películas más vistas de Netflix en Argentina y en varios países de habla hispana. Su éxito se explica por la unión de dos de los actores más queridos del cine argentino: Guillermo Francella y Luis Brandoni, dos intérpretes con una química escénica impecable y una trayectoria que garantiza calidad.

La dirección de Gastón Duprat, conocido por títulos como El ciudadano ilustre y Competencia oficial, aporta ese tono característico de humor ácido y crítica social que define su cine. En esta oportunidad, vuelve a explorar la relación entre arte, ego, ambición y amistad, con una historia que equilibra el sarcasmo y la ternura de forma magistral.

La química entre Francella y Brandoni

Uno de los mayores aciertos de Mi obra maestra es la dupla protagónica. Guillermo Francella ofrece una interpretación carismática, llena de sutileza, en la que combina su tradicional humor con una veta más dramática. Por su parte, Luis Brandoni brilla con un personaje gruñón, honesto y entrañable, que representa al artista puro enfrentado a la frivolidad del mundo moderno.

Mi obra maestra Netflix 1

Ambos actores se conocían desde hace décadas, pero esta película marcó su primer encuentro cinematográfico como protagonistas de una misma historia. El resultado fue tan potente que muchos críticos destacaron que el vínculo entre ellos sostiene toda la trama.

El film fue rodado en Buenos Aires y en el norte argentino, con una fotografía luminosa que contrasta con la oscuridad moral de sus personajes. Esa dualidad visual acompaña el tono de la película: una comedia elegante, con pinceladas de drama y una mirada sarcástica sobre el valor del arte y la amistad.

El elenco completo de la película argentina

  • Guillermo Francella
  • Luis Brandoni
  • Raúl Arévalo
  • Andrea Frigerio
  • María Soldi
  • Mónica Duprat
  • Mahmoud Azim
  • Santiago Korovsky
  • Julio Marticorena
  • Alejandro Paker

Tráiler de "Mi obra maestra" en Netflix

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Guillermo Francella Netflix película Luis Brandoni
Notas relacionadas
Diego Peretti brilla en Netflix con la comedia más divertida y es la película argentina del momento
La nueva serie turca en Netflix que conquista con su drama romántico y tan solo tiene 8 episodios
Guillermo Francella se luce en Netflix con la película que sigue causando furor en la plataforma

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar