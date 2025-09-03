Preocupación internacional por las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi: cómo avanza el proceso de restitución

Acto seguido, el conductor Pampito opinó sobre la restitución internacional: "A mí me parece una barbaridad, más allá de todo. El solo hecho de pensar que le van a arrancar a las hijas para llevarlas a Turquía, me parece de una maldad terrible".

"Sí, pero Pampito, pará. Es espantoso, pero también el papá tiene derecho de ver a sus hijas. Cómo lo resolverías", le respondió Pochi de Gossipeame, abriendo el debate sobre los derechos parentales y el bienestar de las niñas en medio de una disputa que parece no tener fin.

La maniobra legal de Mauro Icardi que sorprende a Wanda Nara: el movimiento clave de sus abogadas

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando sin señales de tregua. Lo que en un principio parecía una discusión pasajera se transformó en una historia sin fin, marcada por acusaciones cruzadas, litigios y controversias mediáticas. Con el correr del tiempo, las diferencias se profundizan y ninguno parece dispuesto a ceder terreno en busca de un entendimiento.

Recientemente, se conocieron nuevos hechos que intensificaron aún más el enfrentamiento. Un mensaje publicado por Icardi en sus redes sociales dejó entrever el comienzo de otro capítulo en esta batalla. "Como dije durante 9 meses, la verdad siempre triunfa. Voy por todo y contra todos. ¿Qué esperaban de esta manga de payasos estafadores? Nada bueno, está claro", expresó, con un tono desafiante y enigmático. Según reveló el periodista Gustavo Méndez en el programa Puro Show (El Trece), este episodio estaría vinculado a una nueva táctica judicial del jugador. En las últimas horas, Icardi mantuvo una reunión con su equipo legal y les habría pedido que presentaran una recusación contra el juez Hagopian. "Él está cansado de que el juez ceda ante los caprichos de Wanda", afirmó Méndez, haciendo referencia al conflicto que se desarrolla en los tribunales.

Además, el periodista señaló que esta maniobra podría abrir la puerta a una nueva etapa en la que Icardi retome el pedido de restitución internacional de sus hijas.

"Él todavía no pudo ver a sus hijas. Hace casi un mes y medio que viajó y las chicas no lo hicieron porque según Wanda, no están dadas las condiciones", concluyó.