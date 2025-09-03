A24.com

MÁXIMA TENSIÓN

Preocupación internacional por las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi: cómo avanza el proceso de restitución

La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo: desde Turquía e Italia enviaron un pedido formal al juez, que lleva la causa por la restitución internacional de sus hijas, exigiendo explicaciones sobre el estado del proceso.

3 sept 2025, 15:13
El escándalo mediático y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo que vuelve a poner en evidencia la complejidad del conflicto que atraviesa la expareja. En esta ocasión, se conoció que desde Turquía e Italia enviaron un escrito formal al juez Hagopian, solicitando que informe detalladamente cuál es el estado actual de la causa por la restitución internacional de las hijas que tienen en común.

"Le están pidiendo, por favor, que diga qué es lo que está pasando, cómo viene manejando la causa, le están pidiendo que acelere un poco los tiempos. El juez Hagopian contestó que tienen un régimen comunicacional que, en realidad, hoy no se está llevando a cabo porque se bloquearon de WhatsApp. Y eso es lo que él respondió", informó Angie Balbiani en Puro Show (El Trece).

Este pedido internacional refleja la preocupación de las autoridades extranjeras por el estancamiento del proceso judicial en Argentina. La falta de avances concretos y la tensión entre las partes generan incertidumbre sobre el futuro de las menores involucradas. "Esto es de país a país, de Estado a Estado", remarcó la comunicadora. "El Estado argentino, la Cancillería tiene la obligación de responder cuál es el estado de la causa", agregó Balbiani.

La periodista también profundizó sobre el entramado legal que enfrenta la pareja: "Hay tres causas, no está solamente la penal, está la civil y está la de restitución internacional". Esta multiplicidad de frentes judiciales complica aún más la resolución del conflicto, que ya lleva varios meses sin una solución clara.

Acto seguido, el conductor Pampito opinó sobre la restitución internacional: "A mí me parece una barbaridad, más allá de todo. El solo hecho de pensar que le van a arrancar a las hijas para llevarlas a Turquía, me parece de una maldad terrible".

"Sí, pero Pampito, pará. Es espantoso, pero también el papá tiene derecho de ver a sus hijas. Cómo lo resolverías", le respondió Pochi de Gossipeame, abriendo el debate sobre los derechos parentales y el bienestar de las niñas en medio de una disputa que parece no tener fin.

Embed

La maniobra legal de Mauro Icardi que sorprende a Wanda Nara: el movimiento clave de sus abogadas

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando sin señales de tregua. Lo que en un principio parecía una discusión pasajera se transformó en una historia sin fin, marcada por acusaciones cruzadas, litigios y controversias mediáticas. Con el correr del tiempo, las diferencias se profundizan y ninguno parece dispuesto a ceder terreno en busca de un entendimiento.

Recientemente, se conocieron nuevos hechos que intensificaron aún más el enfrentamiento. Un mensaje publicado por Icardi en sus redes sociales dejó entrever el comienzo de otro capítulo en esta batalla. "Como dije durante 9 meses, la verdad siempre triunfa. Voy por todo y contra todos. ¿Qué esperaban de esta manga de payasos estafadores? Nada bueno, está claro", expresó, con un tono desafiante y enigmático. Según reveló el periodista Gustavo Méndez en el programa Puro Show (El Trece), este episodio estaría vinculado a una nueva táctica judicial del jugador. En las últimas horas, Icardi mantuvo una reunión con su equipo legal y les habría pedido que presentaran una recusación contra el juez Hagopian. "Él está cansado de que el juez ceda ante los caprichos de Wanda", afirmó Méndez, haciendo referencia al conflicto que se desarrolla en los tribunales.

Además, el periodista señaló que esta maniobra podría abrir la puerta a una nueva etapa en la que Icardi retome el pedido de restitución internacional de sus hijas.

"Él todavía no pudo ver a sus hijas. Hace casi un mes y medio que viajó y las chicas no lo hicieron porque según Wanda, no están dadas las condiciones", concluyó.

mauro icardi

     

 

