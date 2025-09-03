A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿PROMESA CUMPLIDA?

La indirecta más dura de Mauro Icardi Wanda Nara con un inocultable detalle en una foto

El futbolista Mauro Icardi posó para las fotos oficiales de la Champios League y un detalle en su cuerpo no pasó desapercibido sobre su pasado con Wanda Nara.

3 sept 2025, 14:35
La indirecta más dura de Mauro Icardi Wanda Nara con un inocultable detalle en una foto
La indirecta más dura de Mauro Icardi Wanda Nara con un inocultable detalle en una foto

La indirecta más dura de Mauro Icardi Wanda Nara con un inocultable detalle en una foto

Wanda Nara y Mauro Icardi estuvieron juntos durante más de diez años desde el 2013 hasta 2024 cuando se oficialiazó la separación en medio de un gran escándalo y a los meses el deportista blanqueó su romance con la China Suárez, lo que agudizó los cruces entre ambos tanto en lo público como en el plano legal.

Lo cierto es que un detalle en el cuerpo de Mauro Icardi al posar con la pelota en sus brazos con la cinta de capitán para las fotos oficiales del torneo UEFA Champions League con la camiseta del Galatasaray no pasó desapercibido entre sus fans virtuales.

Leé también

Preocupación internacional por las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi: cómo avanza el proceso de restitución

preocupacion internacional por las hijas de wanda nara y mauro icardi: como avanza el proceso de restitucion

Muchos detectaron que para el lente de la cámara fotográfica el delantero trató de tapar en todo momento el tatuaje que tiene en su ante brazo en honor a su ex pareja.

mauro icardi foto tatuaje wanda nara no se ve

De inmediato comenzaron las especulaciones si se trató de una edición con el programa Photoshop para que no se vea ese recuerdo de Wanda Nara en las imágenes, si se trató de la posición de la foto que tapaba justamente ese detalle, o si efectivamente ya se borró de manera real el nombre de la mediática de su piel.

En su momento Mauro había adelantado que borraría algún tatuaje de su cuerpo casi cubierto por completo de tinta, lo que muchos tomaron como que uno de los que quitaría era referido a su ex mujer.

Lo cierto es que en las redes sociales esta acción de Mauro Icardi se tomó como una provocación indirecta a su ex en medio del fuerte enfrentamiento que mantienen hace meses en la Justicia.

Cabe recordar que Icardi regresó a las canchas hace unas semanas luego de nueve meses de inactividad tras sufrir una grave lesión en su rodilla derecha (rotura del ligamento cruzado anterior y menisco) en noviembre pasado por la que debió ser operado en la Argentina.

El fin de semana el delantero marcó el 3 a 1 de su equipo en la victoria ante el Rizespo por la liga turca y la China Suárez festejó eufórica su gol en compañía de sus tres hijos Rufina, Magnolia y Amancio desde uno de los sectores más exclusivos del estadio ubicado en Estambul.

mauro icardi foto tatuaje wanda nara no se ve 2
mauro icardi foto tatuaje wanda nara no se ve 3

El pedido estratégico de Mauro Icardi a sus abogadas para demoler a Wanda Nara

Mauro Icardi avanza con una pensada estrategia legal para complicar a su ex pareja Wanda Nara en medio de una guerra judicial que no termina más y se conocieron los detalles al respecto, los cuales fueron adelantados por el propio futbolista a través de un enigmático posteo en su cuenta de Instagram.

"Tarde o temprano la máscara deja al descubierto lo que hay debajo. Como dije durante 9 meses, la verdad siempre triunfa. Voy por todo y contra todos. ¿Qué esperaban de esta manga de payasos estafadores? Nada bueno, está claro", escribió el deportista con un mensaje cargado de misterio y desafío.

Tras ese mensaje, el periodista Gustavo Méndez comentó en Puro Show (El Trece) que Mauro Icardi se reunió con sus abogadas y les habría solicitado que recusaran al juez Hagopian. "Él está cansado de que el juez ceda ante los caprichos de Wanda", aseguró el comunicador.

"Él todavía no pudo ver a sus hijas. Hace casi un mes y medio que viajó y las chicas no lo hicieron porque según Wanda, no están dadas las condiciones", concluyó el periodista remarcando que ese pedido podría abrir la posibilidad de que solicite otra vez la restitución internacional de sus hijas.

Mauro Icardi en IG

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mauro Icardi Wanda Nara

Lo más visto