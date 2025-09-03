La indirecta más dura de Mauro Icardi Wanda Nara con un inocultable detalle en una foto

En su momento Mauro había adelantado que borraría algún tatuaje de su cuerpo casi cubierto por completo de tinta, lo que muchos tomaron como que uno de los que quitaría era referido a su ex mujer.

Lo cierto es que en las redes sociales esta acción de Mauro Icardi se tomó como una provocación indirecta a su ex en medio del fuerte enfrentamiento que mantienen hace meses en la Justicia.

Cabe recordar que Icardi regresó a las canchas hace unas semanas luego de nueve meses de inactividad tras sufrir una grave lesión en su rodilla derecha (rotura del ligamento cruzado anterior y menisco) en noviembre pasado por la que debió ser operado en la Argentina.

El fin de semana el delantero marcó el 3 a 1 de su equipo en la victoria ante el Rizespo por la liga turca y la China Suárez festejó eufórica su gol en compañía de sus tres hijos Rufina, Magnolia y Amancio desde uno de los sectores más exclusivos del estadio ubicado en Estambul.

mauro icardi foto tatuaje wanda nara no se ve 2

mauro icardi foto tatuaje wanda nara no se ve 3

El pedido estratégico de Mauro Icardi a sus abogadas para demoler a Wanda Nara

Mauro Icardi avanza con una pensada estrategia legal para complicar a su ex pareja Wanda Nara en medio de una guerra judicial que no termina más y se conocieron los detalles al respecto, los cuales fueron adelantados por el propio futbolista a través de un enigmático posteo en su cuenta de Instagram.

"Tarde o temprano la máscara deja al descubierto lo que hay debajo. Como dije durante 9 meses, la verdad siempre triunfa. Voy por todo y contra todos. ¿Qué esperaban de esta manga de payasos estafadores? Nada bueno, está claro", escribió el deportista con un mensaje cargado de misterio y desafío.

Tras ese mensaje, el periodista Gustavo Méndez comentó en Puro Show (El Trece) que Mauro Icardi se reunió con sus abogadas y les habría solicitado que recusaran al juez Hagopian. "Él está cansado de que el juez ceda ante los caprichos de Wanda", aseguró el comunicador.

"Él todavía no pudo ver a sus hijas. Hace casi un mes y medio que viajó y las chicas no lo hicieron porque según Wanda, no están dadas las condiciones", concluyó el periodista remarcando que ese pedido podría abrir la posibilidad de que solicite otra vez la restitución internacional de sus hijas.