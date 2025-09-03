La nueva serie coreana de Netflix que está revolucionando la plataforma y es el k-drama más visto.

En pocos días desde su estreno, Bon appétit, majestad escaló posiciones dentro del ranking de lo más visto en Netflix. En redes sociales, los fanáticos destacan la originalidad de la trama y la química entre los protagonistas.

El elenco de "Bon appétit, majestad"

Netflix y la estrategia detrás del éxito de los k-dramas

La llegada de Bon appétit, majestad forma parte de la estrategia de Netflix para fortalecer su posición como la plataforma de streaming más consumida en todo el mundo. Durante este 2025, los lanzamientos coreanos se consolidaron como una de las apuestas más fuertes para atraer suscriptores.

El aumento de la audiencia de k-dramas demuestra que el interés por las producciones surcoreanas no es una moda pasajera, sino una tendencia global. La fórmula que combina romance, humor y ambientaciones históricas resultó ser una de las favoritas de los usuarios.

Cuántos capítulos tiene "Bon appétit, majestad"

La primera temporada cuenta con 12 episodios que desarrollan el viaje de la protagonista y su adaptación a un entorno completamente diferente. La dinámica entre la chef moderna y el rey tiránico genera situaciones tan tensas como cómicas.

El choque cultural entre el presente y la tradición de Joseon crea un escenario perfecto para explorar temas como el poder, el amor prohibido y la creatividad culinaria. Cada episodio se convierte en un banquete visual, no solo por las actuaciones y el vestuario, sino también por la cuidada recreación de platos que combinan historia y fantasía.

Por qué no te podés perder "Bon appétit, majestad"

Si te gustan los k-dramas con un toque diferente, Bon appétit, majestad es una opción imperdible. Combina lo mejor del género con un elemento innovador: la gastronomía como hilo conductor. Además, sus toques de comedia ligera hacen que la historia sea accesible y entretenida incluso para quienes no son habituales consumidores de producciones coreanas.

La primera temporada ya está disponible en su totalidad en Netflix, lo que permite maratonear sin interrupciones. Con un ritmo ágil y episodios que dejan siempre con ganas de más, esta serie se perfila como uno de los grandes fenómenos de 2025 dentro del catálogo de la plataforma.

