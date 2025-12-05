El dolor de Edith Hermida tras la salida de Beto Casella de Bendita: "Hablé con él y le dije..."

"La incomidad es de él. Yo no la tuve esa incomidad. Está bien lo que le pasa a él. Es como cuando estas hace mucho con una pareja y te fastidia todo", explicó.

Edith dijo que espera algún día volver a compartir un espacio de trabajo con Beto. "Yo lo adoro. Me encantaría volver a trabajar con él en algún momento", enfantizó.

"Me siento como que me separo de mi marido. Es una separación, por eso me duele", agregó.

Al finalizar, Edith reveló cómo fue comunicarle su decisión a Beto. "En algún momento sentí que yo también lo abandonaba al no seguirlo. Yo tuve la oportunidad de seguirlo y yo decidí, hablé con él y le dije: 'no me voy a ir, me voy a quedar'", cerró.

¿Qué dijo Beto Casella de Edith Hermida tras confirmar su salida de Bendita?

Esta semana, Beto Casella anunció su despedida de El Nueve luego de 20 años al aire con Bendita, para asumir un nuevo proyecto en el prime time de América TV en 2026.

"El próximo 19 de diciembre será le último programa en esta pantalla, en este horario. No es una decisión que yo tome alegremente. Se dieron algunas circunstancias que habían dejado de ser gratificantes en el día a día", manifestó el conductor.

Beto anticipó que Bendita continuará, aunque ya sin él como líder del equipo. "Algunos compañeros y compañeras, que todos los días están conmigo, se vendrán conmigo en lo que viene. Este espacio seguirá, pero sin nosotros, por lo menos, sin mí. Agradecerles a ustedes porque hicieron de Bendita un éxito", agregó.

En una nota con Intrusos (América TV), el conductor sorprendió con sus declaraciones sobre Edith Hermida, quien se quedará en El Nueve como anfitriona del programa que creó el reconocido animador.

"Edith salió a expresarse, ella dijo que sentía que vos debías seguir", le comentó el periodista Alfonso Oliva. En respuesta al comentario del cronista, Beto afirmó: "La quiero mucho, pero ella va se sienta hasta que se hacen las 10 de la noche".

"Si puede, se divierte un rato. Si yo no estoy reemplaza. Tiene otra cosa en la cabeza. No tiene la misma pasión por la tele y por revientarse que yo tengo. Es otro caracter", agregó.

Al finalizar, Beto remarcó que esta nueva etapa profesional busca ser un impulso para reinventarse. "Tiene otro caracter. Es otra personalidad. Tiene otras formas de ingreso de dinero, con su unipersonal... ella se armó su paquetito. Está en una comodidad y yo la entiendo. Yo no quiero tener esa comodidad", cerró.