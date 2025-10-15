La película de Mario Casas en Netflix que se convierte en el drama español del momento

El protagonista es Dan, un joven artista callejero interpretado por Óscar Casas, hermano menor del director. Vive en un entorno precario y sobrevive cometiendo pequeños robos junto a sus amigos Vio y Reno. A primera vista, podría parecer una historia sobre delincuencia juvenil, pero Mario Casas va mucho más allá: retrata una generación sin rumbo, que intenta escapar de la pobreza y la violencia emocional que los rodea.

Cuando el padre de Dan regresa tras salir de prisión, el pasado golpea con fuerza. La rabia, el resentimiento y el deseo de libertad se mezclan en una espiral de emociones. El film muestra cómo esas heridas familiares, muchas veces invisibles, condicionan las decisiones de los jóvenes y los arrastran hacia caminos sin salida.

Mi soledad tiene alas Netflix 2

Mario Casas: el paso de actor a director

El salto de Mario Casas a la dirección era una posibilidad que muchos esperaban, pero pocos imaginaban que su debut sería tan íntimo y arriesgado. Después de años brillando frente a la cámara en títulos como Contratiempo o No matarás, el actor madrileño ha demostrado que también puede narrar desde detrás del lente con una voz propia.

En entrevistas recientes, el propio Casas reconoció que la película fue un acto de catarsis personal. El proyecto nació de su deseo de hablar sobre las heridas de la juventud y la búsqueda de identidad, temas que lo marcaron profundamente. Ese impulso emocional se percibe en cada decisión de puesta en escena: en los encuadres cerrados, en los silencios, en la crudeza de los diálogos.

Mi soledad tiene alas Netflix 4

El elenco de la película "Mi soledad tiene alas"

Óscar Casas

Candela González

Farid Bechara

Francisco Boira

Adolfo Parra

Yerlin Ureña Gil

Ángeles Moreno

Por qué ver "Mi soledad tiene alas" en Netflix

En un momento donde el algoritmo privilegia los títulos más comerciales, Mi soledad tiene alas se impone como una joya silenciosa dentro del catálogo de Netflix. No busca el ruido del éxito inmediato, sino permanecer en la memoria del espectador.

Mi soledad tiene alas Netflix 3

Su impacto radica en la sinceridad. No hay artificios, ni grandes giros de guion. Lo que hay es verdad: jóvenes que luchan por sobrevivir, padres ausentes, calles que guardan secretos, y un director que filma con el corazón.

Para Mario Casas, este debut marca el inicio de una nueva etapa. Y para el público, es una oportunidad de descubrir una faceta distinta del actor: la del narrador que se atreve a mirar donde otros no miran.

Tráiler de "Mi soledad tiene alas" en Netflix