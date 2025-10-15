En vivo Radio La Red
Trends
Mario Casas
Netflix
CINE

La película de Mario Casas en Netflix que se convierte en el drama español del momento

El nuevo drama español de Mario Casas en Netflix sorprende por la crudeza y emoción. Una película realista que marca su debut como director.

La película de Mario Casas en Netflix que se convierte en el drama español del momento. (Foto: Archivo)

Mario Casas vuelve a emocionar en Netflix, pero esta vez desde detrás de la cámara. El actor español, reconocido por su carisma en la pantalla, da un paso decisivo en su carrera con su primera película como director: "Mi soledad tiene alas". Un título que suena poético, pero que esconde una de las historias más crudas, humanas y conmovedoras que se han estrenado recientemente en la plataforma.

La apuesta de Casas no pasa desapercibida. En un catálogo saturado de thrillers, comedias y series de acción, este drama intimista destaca por su realismo, por su retrato sin filtros de la juventud y por la valentía de mirar de frente la dureza de la vida en los barrios periféricos de Barcelona. Mi soledad tiene alas no busca complacer: busca emocionar y sacudir.

El director logra que el espectador sienta empatía por ellos, incluso cuando cometen errores. En sus manos, el robo no es una acción delictiva sin más, sino un síntoma de un sistema que no ofrece alternativas. La marginalidad aparece como consecuencia, no como elección.

Mi soledad tiene alas Netflix 1

De qué trata "Mi soledad tiene alas" en Netflix

La ópera prima de Mario Casas en Netflix no sigue las fórmulas del cine comercial. Desde los primeros minutos, el espectador percibe un tono distinto: el ritmo es pausado, la cámara se detiene en los silencios y la historia se construye desde los gestos, las miradas y las heridas que los personajes cargan.

El protagonista es Dan, un joven artista callejero interpretado por Óscar Casas, hermano menor del director. Vive en un entorno precario y sobrevive cometiendo pequeños robos junto a sus amigos Vio y Reno. A primera vista, podría parecer una historia sobre delincuencia juvenil, pero Mario Casas va mucho más allá: retrata una generación sin rumbo, que intenta escapar de la pobreza y la violencia emocional que los rodea.

Cuando el padre de Dan regresa tras salir de prisión, el pasado golpea con fuerza. La rabia, el resentimiento y el deseo de libertad se mezclan en una espiral de emociones. El film muestra cómo esas heridas familiares, muchas veces invisibles, condicionan las decisiones de los jóvenes y los arrastran hacia caminos sin salida.

Mi soledad tiene alas Netflix 2

Mario Casas: el paso de actor a director

El salto de Mario Casas a la dirección era una posibilidad que muchos esperaban, pero pocos imaginaban que su debut sería tan íntimo y arriesgado. Después de años brillando frente a la cámara en títulos como Contratiempo o No matarás, el actor madrileño ha demostrado que también puede narrar desde detrás del lente con una voz propia.

En entrevistas recientes, el propio Casas reconoció que la película fue un acto de catarsis personal. El proyecto nació de su deseo de hablar sobre las heridas de la juventud y la búsqueda de identidad, temas que lo marcaron profundamente. Ese impulso emocional se percibe en cada decisión de puesta en escena: en los encuadres cerrados, en los silencios, en la crudeza de los diálogos.

Mi soledad tiene alas Netflix 4

El elenco de la película "Mi soledad tiene alas"

  • Óscar Casas
  • Candela González
  • Farid Bechara
  • Francisco Boira
  • Adolfo Parra
  • Yerlin Ureña Gil
  • Ángeles Moreno

Por qué ver "Mi soledad tiene alas" en Netflix

En un momento donde el algoritmo privilegia los títulos más comerciales, Mi soledad tiene alas se impone como una joya silenciosa dentro del catálogo de Netflix. No busca el ruido del éxito inmediato, sino permanecer en la memoria del espectador.

Mi soledad tiene alas Netflix 3

Su impacto radica en la sinceridad. No hay artificios, ni grandes giros de guion. Lo que hay es verdad: jóvenes que luchan por sobrevivir, padres ausentes, calles que guardan secretos, y un director que filma con el corazón.

Para Mario Casas, este debut marca el inicio de una nueva etapa. Y para el público, es una oportunidad de descubrir una faceta distinta del actor: la del narrador que se atreve a mirar donde otros no miran.

Tráiler de "Mi soledad tiene alas" en Netflix

