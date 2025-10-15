En vivo Radio La Red
José Coronado
Netflix
SERIES

José Coronado y Netflix marcan un antes y un después con la serie española más vista del 2025

Netflix y José Coronado conquistan al mundo con una nueva serie española que se convirtió en la más popular del año y arrasó a nivel global.

José Coronado y Netflix marcan un antes y un después con la serie española más vista del 2025. (Foto: Archivo)

El 2025 quedará grabado en la historia de las producciones españolas. José Coronado y Netflix se unieron para crear una serie que superó todas las expectativas: Legado, el drama que se consagró apenas semanas después de su estreno. El actor madrileño, uno de los más emblemáticos del cine y la televisión española, volvió a demostrar su maestría interpretativa.

Desde su lanzamiento, Legado escaló posiciones hasta convertirse en un fenómeno internacional. Millones de espectadores en más de 80 países se sumaron a la historia que combina drama familiar, poder, ambición y redención, todo bajo el sello de calidad que caracteriza a las grandes producciones de Netflix.

El regreso triunfal de José Coronado a Netflix

A sus 67 años, José Coronado vuelve a brillar con una interpretación que ha sido calificada por la crítica como una de las más sólidas de su carrera. En Legado, encarna a Federico Seligman, un magnate de la comunicación que se ve obligado a abandonar su imperio tras ser diagnosticado con una enfermedad grave. Dos años más tarde, regresa dispuesto a recuperar lo que considera suyo: el control absoluto de su empresa y el respeto de sus hijos, quienes durante su ausencia han transformado radicalmente el rumbo del negocio familiar.

La serie muestra el enfrentamiento entre un padre que teme perder su poder y unos hijos que buscan independencia. Coronado transmite con precisión la lucha interna de un hombre que, tras tocar fondo, se enfrenta a su propio reflejo: una familia dividida, un imperio en crisis y un legado que podría desmoronarse para siempre.

Legado Netflix 1

Un drama familiar que refleja las tensiones del poder

Legado no es solo una historia sobre empresas o fortunas, sino una radiografía emocional de las relaciones familiares cuando el poder entra en juego. Ambientada en el corazón de Madrid, la serie ofrece una mirada íntima al clan Seligman, una familia aparentemente unida que esconde secretos, rivalidades y traiciones.

El guion explora cómo los hijos crecen a la sombra de un patriarca dominante. Cada uno de ellos tiene sus propios deseos, heridas y ambiciones, lo que convierte el regreso del padre en una bomba emocional a punto de estallar. La tensión aumenta episodio tras episodio, en un relato que combina drama psicológico y crítica social, sin perder el ritmo ni la elegancia narrativa.

Legado Netflix 2

El elenco de la serie Legado en Netflix

  • José Coronado
  • Belén Cuesta
  • Diego Martín
  • Natalia Huarte
  • María Morera
  • Susi Sánchez
  • Iván Pellicer
  • Lucas Nabor

Por qué Legado se convirtió en el fenómeno de Netflix

Netflix apostó por Legado con la convicción de que sería una producción sólida, pero el éxito superó cualquier expectativa. En sus primeras semanas, acumuló más de 150 millones de horas reproducidas, superando a títulos internacionales.

Legado Serie Netflix 2.jpg

Su éxito se explica por varios factores. Primero, el magnetismo de José Coronado, quien dota de autenticidad y carisma a un personaje que fácilmente podría ser odiado. Segundo, el guion de ritmo cinematográfico, que combina giros inesperados con un trasfondo emocional profundo. Y tercero, la fotografía elegante y el tono sobrio que evocan el mejor drama europeo contemporáneo.

Además, Legado aborda temas universales: el paso del tiempo, el poder, la familia y la fragilidad del éxito. Cada episodio deja una sensación de inquietud, invitando al espectador a reflexionar sobre qué significa realmente dejar una herencia cuando lo más valioso (el afecto, la confianza, el amor) se ha deteriorado con los años.

Legado Netflix 1.jpg

Por qué ver la serie Legado en Netflix

Legado no es solo una serie más de Netflix: es una reflexión sobre el poder, el tiempo y las segundas oportunidades. Su impacto va más allá de los números. Es una historia que emociona, que incomoda y que recuerda que ningún imperio (ni siquiera el familiar) puede sostenerse si no hay amor ni comprensión.

Con José Coronado y Netflix al frente de esta producción, el 2025 ya tiene su gran referente televisivo. Una obra que combina talento, emoción y narrativa impecable para consolidarse como la serie española más vista del año y una de las más exitosas del mundo.

Tráiler de Legado en Netflix

Embed

