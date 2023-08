La propuesta definitiva de Maxi López a Wanda Nara que podría cambiarlo todo

López volvió a Inglaterra, donde vive con su pareja, Daniela Christiansson y su bebé de cuatro meses, Elle. Pero antes de irse contó el planteo que le hizo a Wanda que podría cambiarlo todo: el ex futbolista quiere vivir con sus hijos.

“Yo le planteé en su momento a Wanda la posibilidad de que vengan los chicos a vivir conmigo a Inglaterra. Lo había hecho ya con anterioridad cuando vivíamos en Italia. Yo me pongo disponible para lo que ella decida, lo puse sobre la mesa y queda en ella decidir”, dijo el rubio.

“Mis hijos van adelante de todos mis planes, de todas mis cosas y de todos. Así que siempre que me han necesitado en el país que estuvieron, siempre me moví. Entonces, para mí ellos son la prioridad. Hoy también tengo una hija en Europa, así que es justo que vuelva allá. Y estoy un poquito triste porque es chiquita, así que tengo que darle una mano también en casa a Daniela”, comentó.

Maxi López lanzó un comentario ácido cuando le preguntaron si dejó de seguir a Wanda Nara

En una nota con Intrusos (América TV), antes de tomar un vuelo de regreso a Inglaterra, donde vive desde hace un largo tiempo, Maxi López se refirió al revuelo que se generó en torno a la salud de Wanda Nara.

El ex de la conductora de MasterChef dejó en claro que está dispuesto a colaborar con ella, que comenzó un duro tratamiento. "Vine a visitar a mis hijos, pasar tiempo con ellos y ponerme a disposición. Vine a acompañarlos. Yo vivo en el exterior, pero esta es una situación delicada", expresó tras una breve estadía en Buenos Aires.

En el programa de Flor de la V le preguntaron si había dejado de seguir a Wanda en Instagram. Algo a lo que Maxi contestó con picardía: "Hubo momentos en los que nos seguíamos, en otros momentos no. O sea, es la rutina normal".

Por último, el ex futbolista se refirió a su vínculo con Mauro Icardi, con quien aún se mantiene distante, pese al tenor del cuadro que atraviesa Wanda. "Es la misma situación de siempre, él tiene su relación con Wanda, yo tengo mi relación con mis hijos. Me encanta estar cerca de mis hijos, eso es lo único que me interesa", cerró.