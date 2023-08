Maxi López lanzó un comentario ácido cuando le preguntaron si dejó de seguir a Wanda Nara

Embed

En el programa de Flor de la V le preguntaron si había dejado de seguir a Wanda en Instagram. Algo a lo que Maxi contestó con picardía: "Hubo momentos en los que nos seguíamos, en otros momentos no. O sea, es la rutina normal".

Por último, el ex futbolista se refirió a su vínculo con Mauro Icardi, con quien aún se mantiene distante, pese al tenor del cuadro que atraviesa Wanda. "Es la misma situación de siempre, él tiene su relación con Wanda, yo tengo mi relación con mis hijos. Me encanta estar cerca de mis hijos, eso es lo único que me interesa", cerró.

Wanda Nara le confirmó a Ángel de Brito la enfermedad que le diagnosticaron

En medio de la incertidumbre por la salud de Wanda Nara, Ángel de Brito reveló esta noche en LAM (América) una charla intima que mantuvo con la conductora donde le confirmó su diagnóstico y como está atravesando la delicada situación.

"Fue una conversación muy larga donde me contó todo, pero voy a contar una parte", comenzó diciendo el conductor y añadió: "Me confirma la enfermedad que está atravesando, con nombre y apellido. Sigo eligiendo qué lo diga ella. Lo va a contar Wanda, porque le pregunté si lo iba a hablar públicamente y me dijo: 'si, cuando esté más tranquila y vuelva a Buenos Aires'".

“El tratamiento lo va a seguir acá, en nuestro país, y ya lo empezó. En algún momento se dijo que se iba a atender en Milán pero prefiere tratarse con los médicos argentinos y está muy conforme con cómo la trataron en la segunda institución a la que fue, donde se detectó el tema de salud”, continuó Ángel.

Con respecto a cómo se encuentra Wanda frente a la situación, el periodista replicó la respuesta que ella le dio y leyó: "Bien en shock asimilando y cuando pueda entender yo quizás pueda contarlo públicamente. Fue duro porque me enteré por la tele".

“Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico. El análisis final me llegó el jueves”, continuó leyendo e hizo una pausa para comentar: “Miren todo el tiempo que pasó hablándose de esto sin que ella sepa. Hasta el jueves pasado ella no sabía que tenía y no tuvo el resultado de la biopsia”.

En ese sentido continuó con el mensaje de la mediática, que en una de sus declaraciones más crudas, escribió: “Moví cielo y tierra para que me lo digan a mí. En el primer momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Yo le decía a Mauro: 'me voy a morir y no me lo dicen'”.

“Tenían sospechas pero podían ser seis enfermedades distintas y no me decían porque no estaban completamente seguros. Me hice una biopsia que tardó entre 15 y 20 días y ahí se confirma. En mi caso, tardo 12 días pero me enteré por televisión. Yo se los decía a los médicos: 'ya lo dicen en la tele'””, relató Wanda.

Por su parte, Ángel especificó que según lo que precisó Wanda su tratamiento "es con medicación y muy lento" y continuó con otro de los mensajes en el cual la conductora confesó todas las emociones que sintió al momento de su diagnóstico.

“En ese momento entré en pánico por no saber que me estaba pasando. Por los chicos, se te cruza todo por la cabeza. Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios”, leyó.

“Mi familia destruida. Mauro quería dejar su carrera, Zaira se volvió de las vacaciones y mi mamá tirada por el piso. Sentí que se caía todo y me hice fuerte para que sientan todos que estaba bien. Pero se me desmoronaba todo”, siguió.

En cuanto a su trabajo, Wanda aseguró que Telefe le brindó un gran apoyo y estuvieron en constante comunicación con ella. “También me cuenta que Susana le recomendó a un médico particular y que con él está haciendo el tratamiento. Yo estaba con mucho miedo, en shock, y no conocía a nadie”, sostuvo Ángel.

Por otra parte, el conductor le consultó acerca de síntomas previos o los motivos que la llevaron a realizarse los estudios y ella respondió: “Yo me fui a hacer el control normal que me hago siempre. Se ve que estaba muy entretenida y con la adrenalina del trabajo. Las grabaciones de MasterChef fueron duras, estaba parada muchas horas y ni un resfrío”.

“Solo a veces tenía un pequeño dolor de panza pero pensaba que era por comer a cualquier hora o rápido para seguir grabando. Finalmente era el bazo que lo tenía muy agrandado. Yo estaba re bien, no sentía nada, y cuando me llegó la información fue un shock”, explicó.

“Casi no me hago el estudio porque estaba en Nordelta y para no hacerlos venir hasta casa tan lejos pensé que cuando llegaba a Europa me lo hacía. Menos mal que con esos valores me lo hice porque no podía subir a un avión en ese estado”, concluyó.