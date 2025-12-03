El papá de Rocío Pardo reveló un detalle clave de la boda de su hija con Nicolás Cabré
El productor Miguel Pardo contó un dato clave del casamiento de su hija, Rocío Pardo, y el actor Nicolás Cabré.
A pocos días de que Rocío Pardo y Nicolás Cabré den el “sí” en Córdoba, el clima previo al gran evento ya empieza a sentirse. En medio de ese escenario de entusiasmo, Miguel Pardo, reconocido empresario teatral y padre de la novia, habló sobre cómo transita esta etapa tan especial, marcada por los preparativos y la cuenta regresiva hacia el 6 de diciembre, fecha elegida para la boda. Con su estilo relajado y su característico buen humor, el empresario dio detalles del detrás de escena en una entrevista con Telenoche Córdoba, donde se refirió con sinceridad a las dinámicas familiares que afloran en la organización.
Durante la conversación, Pardo fue consultado sobre un clásico de toda boda: la lista de invitados. Le preguntaron si era de esos suegros que suman gente por su cuenta o si sus hijos imponen las normas. Con la espontaneidad que lo caracteriza, respondió sin rodeos y dejó en claro cómo funciona su familia. “Yo soy el papá de mis hijos, no el jefe, ellos son mis jefes, así que ahí tenés la respuesta”, expresó, remarcando que la última palabra la tienen siempre los novios y que él simplemente acompaña sus decisiones sin imponer nada.
El tono de la nota se volvió más distendido cuando el conductor le pidió recordar su propia boda. Pardo, entre risas, volvió al pasado y contó una anécdota que pinta de cuerpo entero la tradición familiar. “Cuando yo me casé, ya hace un tiempo largo, mi mamá y mis suegros invitaron a sus propios invitados. Nosotros les dijimos, bueno, páguenlo ustedes”, relató, evocando una escena que, según insinuó, parece repetirse de generación en generación.
Ya completamente entregado al juego de la charla, Pardo sumó otro comentario que dejó entrever su sentido del humor y su rol en esta celebración. Entre bromas, planteó una pregunta que todos los presentes entendieron al instante. “Pero chicos… ¿quién paga la fiesta? ¿el padre de quién?… de la novia ¿y quién soy yo? Mientras más invito, después tengo que vender más entradas en el verano”, lanzó, dejando en claro, con una sonrisa, que el bolsillo del suegro sigue siendo parte inevitable del ritual.
El casamiento de Rocío Pardo y Nicolás Cabré se celebrará el 5 de diciembre en Córdoba, en un evento que promete reunir a familiares, amigos y algunas figuras del espectáculo. Aunque la pareja mantiene bajo perfil y prefiere la intimidad, la expectativa crece día a día.
Miguel Pardo, siempre con su estilo descontracturado, dejó en claro que en su familia los hijos mandan y que, aunque le toque pagar la fiesta, lo hace con alegría y orgullo. La cuenta regresiva ya empezó y la provincia se prepara para una de las bodas más esperadas del año.
¿Rocío Pardo puso el grito en el cielo por un dato falso de su boda con Nicolás Cabré?
Ya en la cuenta regresiva para la boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré, que será este 6 de diciembre en la villa serrana de Carlos Paz en Córdoba, una vez más la pareja quedó en el centro de la escena por un controvertido dato que circula desde hace un par de meses: que los novios habrían decidido cobrar la tarjeta a sus invitados.
En su momento se habló de 100 dólares que deberían pagar los asistentes a la celebración en concepto de cubierto, lo que generó desconcierto y asombro. Una versión que se mantuvo vigente debido a que ninguno de los novios salió a confirmar o desmentir esa información.
A pocos días del casamiento, ahora fue Rocío quien decidió aclarar el rumor, echando por tierra cualquier especulación y dando por finalizado el tema.
Lo cierto es que en la noche del lunes, mientras abordaban el tema en LAM (América TV), fue Pilar Smith —quien debutó como angelita en el programa de Ángel de Brito— la que se contactó con la actriz y bailarina, y negó de forma contundente aquel comentario.
"Hola Pili, es mentira", fue el mensaje que la novia de Cabré le envió en vivo a la periodista, despejando así cualquier duda sobre el supuesto cobro de la tarjeta para asistir a la fiesta de su casamiento. Al mismo tiempo, Smith agregó que los novios "se tatuaron". "Ella se tatuó el nombre de él, y él el nombre de ella. Él en la pantorrilla y ella en el pie", reveló.
En tanto, según aseguró desde X, Nahuel Saa, conocido en redes como La Criti, la wedding planner encargada de la organización de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo también negó de plano aquella versión surgida meses atrás.
"¡No sé de dónde sacan eso! ¿Quién cobra tarjeta? Por lo menos en 24 años que hago fiestas nunca tuve un cliente que cobre a sus invitados", puede leerse en la captura del mensaje que intercambió con la organizadora del casamiento y que publicó en su cuenta en la ex red social del pajarito.