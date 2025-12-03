El papá de Rocío Pardo reveló un detalle clave de la boda de su hija con Nicolás Cabré

El casamiento de Rocío Pardo y Nicolás Cabré se celebrará el 5 de diciembre en Córdoba, en un evento que promete reunir a familiares, amigos y algunas figuras del espectáculo. Aunque la pareja mantiene bajo perfil y prefiere la intimidad, la expectativa crece día a día.

Miguel Pardo, siempre con su estilo descontracturado, dejó en claro que en su familia los hijos mandan y que, aunque le toque pagar la fiesta, lo hace con alegría y orgullo. La cuenta regresiva ya empezó y la provincia se prepara para una de las bodas más esperadas del año.

¿Rocío Pardo puso el grito en el cielo por un dato falso de su boda con Nicolás Cabré?

Ya en la cuenta regresiva para la boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré, que será este 6 de diciembre en la villa serrana de Carlos Paz en Córdoba, una vez más la pareja quedó en el centro de la escena por un controvertido dato que circula desde hace un par de meses: que los novios habrían decidido cobrar la tarjeta a sus invitados.

En su momento se habló de 100 dólares que deberían pagar los asistentes a la celebración en concepto de cubierto, lo que generó desconcierto y asombro. Una versión que se mantuvo vigente debido a que ninguno de los novios salió a confirmar o desmentir esa información.

A pocos días del casamiento, ahora fue Rocío quien decidió aclarar el rumor, echando por tierra cualquier especulación y dando por finalizado el tema.

Lo cierto es que en la noche del lunes, mientras abordaban el tema en LAM (América TV), fue Pilar Smith —quien debutó como angelita en el programa de Ángel de Brito— la que se contactó con la actriz y bailarina, y negó de forma contundente aquel comentario.

"Hola Pili, es mentira", fue el mensaje que la novia de Cabré le envió en vivo a la periodista, despejando así cualquier duda sobre el supuesto cobro de la tarjeta para asistir a la fiesta de su casamiento. Al mismo tiempo, Smith agregó que los novios "se tatuaron". "Ella se tatuó el nombre de él, y él el nombre de ella. Él en la pantorrilla y ella en el pie", reveló.

TW La Criti - wedding desmiente cobro casamiento Cabré y Pardo

En tanto, según aseguró desde X, Nahuel Saa, conocido en redes como La Criti, la wedding planner encargada de la organización de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo también negó de plano aquella versión surgida meses atrás.

"¡No sé de dónde sacan eso! ¿Quién cobra tarjeta? Por lo menos en 24 años que hago fiestas nunca tuve un cliente que cobre a sus invitados", puede leerse en la captura del mensaje que intercambió con la organizadora del casamiento y que publicó en su cuenta en la ex red social del pajarito.