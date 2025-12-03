La noticia devastadora que pone en jaque la carrera de Lucila "La Tora" Villar

Embed

Cómo fue el picante mano a mano de Nacho Castañares y La Tora Villar sobre su relación pasada

Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar tuvieron un encuentro cargado de sinceridad, donde no solo repasaron su historia como pareja en el pasado, sino que también se animaron a señalar los aspectos positivos y negativos que marcaron su relación.

La charla se dio en el stream de Telefe junto a Grego Rosello, y allí ambos se mostraron abiertos al recordar tanto los momentos de unión como las diferencias que surgieron después de su salida de Gran Hermano. El intercambio permitió a los seguidores conocer una versión más completa de lo que vivieron juntos.

"La primera buena: habla mucho. Y la primera mala: habla mucho. Va para las dos", introdujo Nacho. En respuesta, Lucila comentó: "Es cariñoso, muy de lo quinesico. Lo malo es que es un poco pendejo. Como virtud, también puse que es fiel".

Más adelante, continuaron con el juego de virtudes y defectos. Nacho señaló: "Puse que no es celosa como buena, y como mala que es vengativa. No es vengativa, es como...".

"Resuelve mucho", cerró Castañares al dar su impresión sobre la personalidad de su excompañera. Lucila, por su parte, destacó: "Buena persona y va con sus convicciones".