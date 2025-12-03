La noticia devastadora que pone en jaque la carrera de Lucila "La Tora" Villar

Lucila "La Tora" Villar logró consolidarse en los medios tras su participación en Gran Hermano 2022. Con constancia y dedicación, se convirtió en la figura elegida para conducir el react del stream de Telefe durante todas las galas del reality.
En Bondi Live, Ángel de Brito anunció un cambio inesperado en la carrera de Lucila "La Tora" Villar.
Ese rol lo desempeñó en las últimas dos temporadas del programa que lleva adelante Santiago del Moro, quien ya confirmó que en febrero de 2026 llegará una nueva edición bajo el nombre Gran Hermano Generación Dorada, con la particularidad de que contará con participantes famosos y personas anónimas.
Ahora, Ángel de Brito, en Bondi Live, que esta vez el streaming lo conducirá un hombre. "Estoy en condiciones de anunciar que La Tora no va a conducir el streaming de GH esta vez", informó Ángel, dejando en claro el cambio de rumbo.
"No sé si sabe que no va a conducir el streaming. Lo que pasa que yo ayer estuve con una pelota, estuve haciendo preguntas", remarcó el conductor, alimentando aún más las especulaciones sobre quién ocupará ese lugar.
Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar tuvieron un encuentro cargado de sinceridad, donde no solo repasaron su historia como pareja en el pasado, sino que también se animaron a señalar los aspectos positivos y negativos que marcaron su relación.
La charla se dio en el stream de Telefe junto a Grego Rosello, y allí ambos se mostraron abiertos al recordar tanto los momentos de unión como las diferencias que surgieron después de su salida de Gran Hermano. El intercambio permitió a los seguidores conocer una versión más completa de lo que vivieron juntos.
"La primera buena: habla mucho. Y la primera mala: habla mucho. Va para las dos", introdujo Nacho. En respuesta, Lucila comentó: "Es cariñoso, muy de lo quinesico. Lo malo es que es un poco pendejo. Como virtud, también puse que es fiel".
Más adelante, continuaron con el juego de virtudes y defectos. Nacho señaló: "Puse que no es celosa como buena, y como mala que es vengativa. No es vengativa, es como...".
"Resuelve mucho", cerró Castañares al dar su impresión sobre la personalidad de su excompañera. Lucila, por su parte, destacó: "Buena persona y va con sus convicciones".