El pedido prohibido de Mauro Icardi que desató furia en Turquia

Varios protagonistas fueron suspendidos. El club ya perdió piezas claves… y no puede, bajo ningún punto de vista, quedar debilitado nuevamente. Pero Icardi presionó. Quería más tiempo con sus hijas. Y lo que ocurrió después dejó a todos paralizados.

Según contó Angie Balbiani en Puro Show, el reencuentro entre el futbolista y sus hijas fue tan fuerte que Icardi rompió en llanto apenas las vio. Sin poder contenerse, se derrumbó emocionalmente en el primer abrazo. Las nenas reaccionaron de la única forma posible: corriendo hacia él, sosteniéndolo y abrazándolo como si intentaran contener cuatro meses de ausencia obligada.

La escena fue tan potente que las menores hicieron algo que nadie esperaba: pidieron personalmente una extensión de la visita ante la licenciada del Ministerio Público Tutelar. Sí, fueron ellas quienes pidieron quedarse más tiempo con su papá. Y lo lograron: la autorización se extendió hasta el 17.

En medio del rechazo del Galatasaray al pedido de más días y del terremoto que vive el fútbol turco, empezó a circular un rumor que sacudió el mercado: Estudiantes de La Plata habría preguntado por Mauro Icardi. En su entorno aseguran que Icardi estaría evaluando seriamente volver al país cuando termine su contrato, especialmente después del impacto emocional de su reencuentro con sus hijas.