¡Excelente noticia para Boca! Miguel Ángel Russo volvió a los entrenamientos

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, volvió a dirigir los entrenamientos tras diez días de reposo y una internación por infección urinaria.

Después de diez días complicados para su salud, Miguel Ángel Russo regresó a los entrenamientos de Boca en la Bombonera. El entrenador de 69 años había sido internado la semana pasada debido a una infección urinaria y permaneció en su hogar realizando reposo y siguiendo una rutina de recuperación física supervisada por el cuerpo médico del club.

Durante los últimos partidos, Russo se mostró visiblemente agotado, siguiendo las prácticas sentado y delegando en su cuerpo técnico la preparación de las sesiones. Los estudios realizados en la Clínica Fleni confirmaron su afección y determinaron que debía permanecer internado cuatro días, antes de recibir el alta médica para continuar la recuperación en su domicilio.

Cómo fue la recuperación de Russo

El cuerpo médico de Boca estuvo atento a cada etapa de la recuperación del entrenador. Durante su reposo en casa, Miguel siguió una rutina kinesiológica para recuperar fuerza y movilidad, y se le permitió volver de manera gradual a las actividades habituales. A pesar de su deseo de regresar al trabajo lo antes posible, los especialistas le recomendaron unos días más de descanso para no correr riesgos con su salud.

Finalmente, Russo volvió a asumir sus funciones de manera activa en la práctica de este jueves, demostrando que su recuperación marcha por buen camino y que podrá reincorporarse al mando del equipo sin comprometer su estado físico.

Qué significa su regreso para Boca

La vuelta de Russo genera un clima de entusiasmo y tranquilidad dentro del plantel. Durante su ausencia, Claudio Úbeda y el resto del cuerpo técnico se encargaron de dirigir los entrenamientos y preparar al equipo para la octava fecha del Torneo Clausura. Con Russo nuevamente al frente, el equipo retoma su liderazgo y organización en los trabajos previos al partido contra Rosario Central.

El regreso del entrenador no solo tiene un impacto en lo táctico y estratégico, sino también en el ánimo del plantel. La presencia de Russo aporta confianza a los jugadores y estabilidad emocional, factores clave para encarar los próximos compromisos.

¿Estará Russo en el Gigante de Arroyito?

Uno de los motivos más importantes del regreso de Russo es su deseo de estar presente en el partido contra Rosario Central, en el Gigante de Arroyito. Para el entrenador, este estadio tiene un valor especial: el Canalla lo considera uno de sus máximos ídolos y Russo quería sentir nuevamente el calor de la gente, aunque enfrente a su equipo.

Aunque aún no se confirmó oficialmente su presencia en Santa Fe, todo indica que el DT viajará junto a la delegación y liderará al equipo desde el banco. Es probable que reciba un reconocimiento especial por parte de la afición de Rosario Central, en un gesto de respeto y admiración por su trayectoria en el fútbol argentino.

En resumen, Miguel Ángel Russo volvió a dirigir a Boca Juniors tras superar una complicación médica que lo mantuvo alejado del trabajo. Su reincorporación no solo fortalece al plantel de cara a los próximos partidos, sino que también reafirma su liderazgo y compromiso con el club, marcando un regreso esperado tanto por jugadores como por hinchas.

