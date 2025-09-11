¡Excelente noticia para Boca! Miguel Ángel Russo volvió a los entrenamientos

Finalmente, Russo volvió a asumir sus funciones de manera activa en la práctica de este jueves, demostrando que su recuperación marcha por buen camino y que podrá reincorporarse al mando del equipo sin comprometer su estado físico.

Qué significa su regreso para Boca

La vuelta de Russo genera un clima de entusiasmo y tranquilidad dentro del plantel. Durante su ausencia, Claudio Úbeda y el resto del cuerpo técnico se encargaron de dirigir los entrenamientos y preparar al equipo para la octava fecha del Torneo Clausura. Con Russo nuevamente al frente, el equipo retoma su liderazgo y organización en los trabajos previos al partido contra Rosario Central.

El regreso del entrenador no solo tiene un impacto en lo táctico y estratégico, sino también en el ánimo del plantel. La presencia de Russo aporta confianza a los jugadores y estabilidad emocional, factores clave para encarar los próximos compromisos.

¿Estará Russo en el Gigante de Arroyito?

Uno de los motivos más importantes del regreso de Russo es su deseo de estar presente en el partido contra Rosario Central, en el Gigante de Arroyito. Para el entrenador, este estadio tiene un valor especial: el Canalla lo considera uno de sus máximos ídolos y Russo quería sentir nuevamente el calor de la gente, aunque enfrente a su equipo.

Aunque aún no se confirmó oficialmente su presencia en Santa Fe, todo indica que el DT viajará junto a la delegación y liderará al equipo desde el banco. Es probable que reciba un reconocimiento especial por parte de la afición de Rosario Central, en un gesto de respeto y admiración por su trayectoria en el fútbol argentino.

En resumen, Miguel Ángel Russo volvió a dirigir a Boca Juniors tras superar una complicación médica que lo mantuvo alejado del trabajo. Su reincorporación no solo fortalece al plantel de cara a los próximos partidos, sino que también reafirma su liderazgo y compromiso con el club, marcando un regreso esperado tanto por jugadores como por hinchas.