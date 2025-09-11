La inédita reacción de Nicole Neumann al ver a Pampita nadando con ballenas en la Polinesia

Nicole Neumann reacciona a Pampita

En las imágenes, Pampita aparece nadando con traje de neopreno junto a los enormes mamíferos marinos, mientras se deja maravillar por la majestuosidad de las ballenas. También se la ve sonriendo, disfrutando del paisaje paradisíaco de Tahití y de las aguas cristalinas del Pacífico.

Las impresionantes fotos de Pampita en la Polinesia Francesa

Reconciliada con Martín Pepa, parece que Pampita atraviesa su mejor momento personal, y el amor le sienta realmente bien.

En los últimos días, la modelo se dedicó a compartir en su Instagram varios posteos de su viaje a Tahití, mostrando paisajes paradisíacos, momentos de relax y actividades únicas durante su estadía en la Polinesia Francesa. Entre fotos y videos, compartió desde playas de arena blanca hasta encuentros con la fauna local, como las imponentes ballenas.

Este viaje no solo será un recuerdo turístico, sino un momento clave en su vida que refleja su felicidad y bienestar, aunque no está claro si estuvo acompañada por su pareja o si simplemente fue un mimo para demostrarle lo mucho que la ama.