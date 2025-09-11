La inédita reacción de Nicole Neumann al ver a Pampita nadando con ballenas en la Polinesia

Nicole Neumann sorprendió con su reacción al ver una foto de Pampita bailando entre ballenas en la Polinesia Francesa. La imagen la dejó maravillada y, por un momento, pareció dejar de lado la histórica disputa que ambas han mantenido durante años.
Nicole Neumann revolucionó las redes sociales con un gesto sorprendente hacia Pampita, con quien mantuvo una fuerte enemistad durante años.
Si algo faltaba para confirmar que la farándula argentina a veces parece de película, fue que la propia Neumann respondiera una publicación de Ardohain.
En el pie del post que cautivó a Nicole, Pampita escribió emocionada: "¡Nadie duerme! ¡Nadie duerme! Tú también, o princesa, en tu cuarto frío, mira las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza". Además, no perdió la oportunidad de agradecerle a su pareja y gran artífice, Martín Pepa: "Gracias por cumplirme este sueño de bailar con las ballenas".
Al ver la emoción y alegría de su colega, Neumann no dudó en reaccionar y dejar un comentario en la cuenta de Instagram de Pampita, marcando un gesto inesperado de acercamiento entre ambas: "Wow, ¡qué espectacular!".
En las imágenes, Pampita aparece nadando con traje de neopreno junto a los enormes mamíferos marinos, mientras se deja maravillar por la majestuosidad de las ballenas. También se la ve sonriendo, disfrutando del paisaje paradisíaco de Tahití y de las aguas cristalinas del Pacífico.
Reconciliada con Martín Pepa, parece que Pampita atraviesa su mejor momento personal, y el amor le sienta realmente bien.
En los últimos días, la modelo se dedicó a compartir en su Instagram varios posteos de su viaje a Tahití, mostrando paisajes paradisíacos, momentos de relax y actividades únicas durante su estadía en la Polinesia Francesa. Entre fotos y videos, compartió desde playas de arena blanca hasta encuentros con la fauna local, como las imponentes ballenas.
Este viaje no solo será un recuerdo turístico, sino un momento clave en su vida que refleja su felicidad y bienestar, aunque no está claro si estuvo acompañada por su pareja o si simplemente fue un mimo para demostrarle lo mucho que la ama.