MINISERIE

Mario Casas brilla en Netflix con la mejor serie breve española y tan solo son 8 capítulos

Esta serie en Netflix con Mario Casas y José Coronado se convirtió en un fenómeno gracias a su trama oscura y giros inesperados. Apenas tiene ocho episodios y es ideal para maratonear.

La serie "El inocente" de Netflix, protagonizada por Mario Casas y José Coronado, no tardó en convertirse en una de las producciones españolas más comentadas de los últimos años. Con apenas ocho capítulos, logró lo que muchas ficciones no consiguen en varias temporadas: mantener al espectador atrapado desde el primer minuto hasta el último.

La adaptación de la exitosa novela de Harlan Coben, en manos de Oriol Paulo, dio como resultado un thriller intenso que mezcla drama, misterio y giros narrativos imposibles de prever.

De qué trata "El inocente" en Netflix

La serie inicia con un episodio que cambia la vida del protagonista para siempre. Una noche, hace nueve años, Mateo Vidal (Mario Casas) intenta detener una pelea callejera. El destino lo sorprende: en medio del forcejeo, su intervención termina con una muerte accidental. El joven, que actuó sin intención de causar daño, es condenado y pasa casi una década en prisión.

Tras recuperar la libertad, Mateo intenta reconstruir su vida. Tiene una pareja estable, Olivia (Aura Garrido), que además espera un hijo, y sueñan con mudarse a una casa que simbolice un nuevo comienzo. Sin embargo, la tranquilidad se rompe de manera abrupta cuando Mateo recibe una llamada inquietante desde el móvil de su mujer. A partir de ese momento, los secretos, las traiciones y los fantasmas del pasado regresan con más fuerza que nunca.

El elenco con Mario Casas y José Coronado

  • Mario Casas
  • Alexandra Jiménez
  • Aura Garrido
  • José Coronado
  • Juana Acosta
  • Susi Sánchez
  • Ana Wagener
  • Gonzalo de Castro
  • Martina Gusmán
  • Xavi Sáez
"El inocente": diferencias clave entre el libro y la serie

Al adaptar la novela de Harlan Coben, la producción tomó decisiones narrativas que la distinguen de la obra original. En el libro, los sucesos se desarrollan en Estados Unidos, concretamente entre Nueva Jersey y Nevada. En la serie, en cambio, la acción se traslada a España, con escenarios en Barcelona y Marbella.

Los nombres también fueron adaptados al contexto local. Así, Matt Hunter pasó a ser Mateo Vidal. Esta elección no es menor, ya que en inglés "Hunter" significa "cazador", un detalle simbólico que refuerza la naturaleza oscura del protagonista.

Pero la mayor diferencia se encuentra en el final. Mientras que en la novela el personaje logra rehacer su vida y encontrar cierta paz junto a su familia, en la serie la conclusión es mucho más inquietante. Netflix optó por mostrar un flashback que revela que Mateo sí había cometido un asesinato a sangre fría dentro de la cárcel, un crimen nunca esclarecido. Este desenlace inesperado dejó la puerta abierta a teorías sobre una posible segunda temporada.

¿Habrá una segunda temporada de "El inocente"?

Aunque la historia fue concebida como una miniserie cerrada, el final dejó abierta la posibilidad de más entregas. Si bien Netflix no ha confirmado una continuación, el público sigue especulando con la idea de que el universo de El inocente podría expandirse.

"El inocente" y el boom de las series españolas en Netflix

La producción se suma a la lista de éxitos internacionales que España ha entregado a Netflix en los últimos años. Títulos como La casa de papel, Élite o Alma consolidaron la capacidad del mercado español para crear historias universales con identidad propia. En ese contexto, El inocente se ganó un lugar destacado, demostrando que el thriller hecho en España puede competir de igual a igual con producciones anglosajonas.

Por qué ver "El inocente" en Netflix

Con apenas ocho episodios, El inocente logra condensar una historia poderosa, cargada de misterio, drama y tensión psicológica. Su capacidad de sorprender, junto con un elenco de primer nivel, la convierte en una de esas series que permanecen en la memoria del espectador mucho tiempo después de haber terminado.

Tráiler de "El inocente" en Netflix

