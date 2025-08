La serie turca de Netflix que nadie deja de ver y es el drama más buscado de la plataforma.

Esra descubre un portal temporal en el histórico hotel Pera Palace, ubicado en Estambul. Al atravesarlo, viaja al año 1919, justo en el momento en que Turquía atraviesa una de las etapas más decisivas de su historia: el final del Imperio Otomano y el nacimiento de la república.

Medianoche en el Pera Palace 2

A partir de este salto temporal, Esra se ve involucrada en una conspiración que busca alterar el curso político del país, por lo que debe asumir un rol inesperado: evitar que un complot ponga en riesgo el futuro de la nación. El relato combina elementos de thriller, drama, romance y suspenso, ofreciendo una narrativa dinámica que invita a maratonear sus 16 episodios sin pausas.

La serie se incorporó al catálogo de Netflix a mediados de 2022, pero no ha sido hasta este año que ha escalado nuevamente en el ranking de lo más visto. El dato no es menor: logró posicionarse entre los dramas de época más consumidos en 2025, compitiendo directamente con ficciones populares como Bridgerton o The Crown. Sin embargo, a diferencia de estas grandes producciones británicas, esta propuesta turca ofrece algo distinto: una mirada única a la historia moderna de Turquía, contada desde una narrativa fantástica.

Dónde se ambienta "Medianoche en el Pera Palace"

Una de las grandes virtudes de Medianoche en el Pera Palace es su cuidada producción. La ambientación del hotel Pera Palace, un lugar real que existe desde fines del siglo XIX, es uno de los pilares visuales de la serie. Cada rincón del lugar parece transportarnos a una Turquía que se debatía entre oriente y occidente, tradición y modernidad.

Medianoche en el Pera Palace 3

El elenco de "Medianoche en el Pera Palace"

Hazal Kaya

Tansu Biçer

Selahattin Pasali

James Chalmers

Yasemin Szawlowski

Engin Hepileri

Güven Murat Akpinar

Nezaket Erden

Tülin Özen

Erol Babaoglu

Cuántos episodios tiene "Medianoche en el Pera Palace"

Uno de los factores que explican el resurgimiento de esta serie es su fácil accesibilidad y duración acotada. En un escenario donde las producciones de múltiples temporadas muchas veces intimidan al espectador, encontrar un drama de calidad con una narrativa cerrada en 16 episodios es un verdadero hallazgo.

Medianoche en el Pera Palace 4

Por qué ver la serie "Medianoche en el Pera Palace"

A juzgar por las cifras de visualización y las opiniones de los usuarios, la respuesta es sí. Medianoche en el Pera Palace no solo ofrece entretenimiento de calidad, sino también una mirada diferente sobre el género de drama histórico, al incorporar elementos de ciencia ficción, intriga política y desarrollo emocional de los personajes.

Si todavía no la has visto, este puede ser el momento perfecto para sumarte a la conversación. Sus 16 capítulos la convierten en una opción ideal para un fin de semana. Y si ya la viste en su momento, quizás valga la pena revisitarla para redescubrir los detalles históricos y emocionales que la hicieron especial.

Tráiler de "Medianoche en el Pera Palace" en Netflix