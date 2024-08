La Tora al borde de las lágrimas: así reaccionó a las críticas por su nominación a los Martín Fierro

“Estoy re enojada porque en un programa desde ayer están con si que lo merezco o no, que tiene que estar otra persona….Amigos, yo no me puse y si le quieren decir a alguien díganle a otra persona”, dijo.

“Yo laburé de domingo a viernes de 8 a 1 de la mañana. Estoy re enojada, porque siempre a las mujeres se nos mata y me da bronca”.

“Una mina que sale de Gran Hermano, de Berazategui, con 28 años, no puede estar como revelación. ¿Por qué? ¿Quién lo decide? Premio revelación es cuando ya se tiene una carrera, donde decís ella está haciendo un poquito de ruido, eso es una revelación”, continuó.