La tremenda señal que recibió Cris Morena en la tumba de Romina Yan: "No estaba lista"

Cris contó que va mucho, pero ese día no estaba muy de ánimos. Además reveló que sobre la tumba de su hija cae la rama de un árbol, que muchas veces toca su frente como si le hiciera un mimo.

Esta vez, hablando con ella Cris admitió que no estaba muy bien. “Yo estaba muy animada, Entonces estaba limpiando el nombre, viste, el nombre, Romina, y yo le decía ‘amor estoy, no sé por qué me falta, estoy sin ánimo’”, comenzó contando.

“De golpe empiezo a limpiar y Romina yendo o para atrás quiere decir ánimo”, sorprendida.

“Cada vez que voy… seguramente tuve señales todo el tiempo y no las veía. No estaba lista. Y ahora estoy lista”, admitió.