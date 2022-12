Las dos importantes ausentes en la comida de las mujeres de la Selección

¿Hay mala onda con las mujeres famosas del plantel? Bueno, si bien no se sabe algunas decidieron no compartir ese momento. Oriana la pasó en un parque de diversiones con amigas, Tini está en Madrid cumpliendo compromisos laborales y Antonella prefirió no salir y quedarse con sus hijos, Ciro, Mateo y Thiago en el hotel.

Tampoco fueron Jorgelina Cardoso, de Ángel Di María, y Camila Galante, la novia de Leandro Paredes.

image.png

Entre las que sí dijeron presentes estuvieron: Sabrina Di Marzo (Correa), Agustina Gandolfo (Lautaro Martínez), Julia Silva (Acuña), Guadalupe Wada Ramón (Guido Rodríguez), Valentina Cervantes (Enzo Fernández), Camila Mayán (Mac Allister), Yesi Frías (Palacios), Linda Raff ("Papu" Gómez) y María Emilia Ferrero (Julián Álvarez).

Mandinha Martínez, Daniela Rendón y Rocío Espósito, las parejas de los arqueros del equipo, Dibu Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli. También fueron de la partida Muri López Benítez (Lisandro Martínez), Agustina Bascerano (Pezzella), Caro Calvagni (Tagliafico), Bárbara Occhiuzzi (Molina), Celeste Rey (Otamendi), Karen Cavaller ("Cuti" Romero) y Alanis Poza (Almada).

Las chicas compartieron fotos de la velada y revelaron que entre ellas se hacen llamar: "La Scalonet".

image.png

La cena cábala de las mujeres de la Selección Argentina antes de la semifinal con Croacia: quiénes estuvieron

En la noche del lunes de Doha, donde se desarrolla por estos días el Mundial Qatar 2022, las esposas y novias de los jugadores de la Selección Argentina de fútbol se juntaron a cenar en la previa de la semifinal que los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán frente a Croacia, una suerte de cábala antes de cada encuentro.

Allí dijeron presente Mandinha Martínez, Daniela Rendón y Rocío Espósito, las parejas de los arqueros del equipo, Dibu Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli. También fueron de la partida Muri López Benítez (Lisandro Martínez), Agustina Bascerano (Pezzella), Caro Calvagni (Tagliafico), Bárbara Occhiuzzi (Molina), Celeste Rey (Otamendi), Karen Cavaller ("Cuti" Romero) y Alanis Poza (Almada).

19 de las 26 mujeres de los futbolistas de la Selección Argentina de fútbol se juntaron a cenar en Doha en la previa de la semifinal frente a Croacia. La mujer de Messi fue una de las grandes ausentes.

Así como también Sabrina Di Marzo (Correa), Agustina Gandolfo (Lautaro Martínez), Julia Silva (Acuña), Guadalupe Wada Ramón (Guido Rodríguez), Valentina Cervantes (Enzo Fernández), Camila Mayán (Mac Allister), Yesi Frías (Palacios), Linda Raff ("Papu" Gómez) y María Emilia Ferrero (Julián Álvarez).

En realidad, fueron 19 de las 26 mujeres de los futbolistas de la Selección Argentina capitaneada por Lionel Messi. Pero curiosamente su mujer, Antonela Roccuzzo, fue una de las siete ausentes junto a Tini Stoessel (De Paul), Oriana Sabatini (Dybala), Jorgelina Cardoso (Di María), Karina Nacucchio (Montiel), Camila Galante (Paredes) y Ariana Alonso (Foyth).