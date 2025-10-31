Las mejores frases de Halloween para WhatsApp que están causando furor este 31 de octubre

Diseño sin título (9).jpg

Cómo crear tus propias frases para Halloween en WhatsApp

Si querés sumarte a la tendencia, existen algunos trucos para que tus mensajes sean tan efectivos como un buen susto:

Usá el silencio como protagonista. Las frases que sugieren más de lo que dicen suelen ser las más impactantes.

Evitá lo obvio. En lugar de hablar de "fantasmas" o "miedo", podés usar palabras como "presencia", "sombra" o "susurro".

Sumá un toque de humor negro. El contraste entre lo divertido y lo macabro genera un efecto poderoso.

Inspirate en el cine o la literatura. Stephen King, Edgar Allan Poe o películas como It o La bruja son fuentes inagotables de ideas.

Usá recursos digitales. Los audios con ruidos extraños o las imágenes borrosas pueden transformar una simple frase en una experiencia completa.

Diseño sin título (3).jpg

Halloween en WhatsApp: una noche para compartir sustos, risas y mensajes

Halloween se ha convertido en mucho más que una fecha extranjera: es un fenómeno cultural que cruza generaciones y plataformas. Este 31 de octubre, los disfraces y las fiestas volverán a llenar las calles, pero también los teléfonos.

Porque, al final, el verdadero espíritu de la Noche de Brujas no está solo en las calabazas ni en los caramelos, sino en la palabra: en ese mensaje que llega a medianoche, con un emoji de fantasma y una frase que te deja pensando antes de dormir.