Las mejores frases de Halloween para WhatsApp que están causando furor este 31 de octubre. (Foto: Archivo)
Cada año, la Noche de Brujas se convierte en una de las celebraciones más esperadas del calendario, y 2025 no fue la excepción. Las calles se llenan de disfraces, luces tenues, calabazas talladas y el clásico juego de "truco o trato". Sin embargo, hay una costumbre que crece con fuerza: compartir frases de Halloween para WhatsApp.
Desde mensajes tenebrosos hasta citas literarias de miedo, los usuarios de redes sociales y aplicaciones de mensajería se suman a la tendencia de enviar textos que hielan la sangre. En Argentina, esta práctica se ha popularizado tanto que ya es parte esencial de la celebración, junto con las fiestas temáticas y las decoraciones oscuras.
Las frases clásicas de Halloween para WhatsApp
“El infierno está vacío; todos los demonios están aquí”. William Shakespeare.
“Todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo”. George Adair.
“Los monstruos y los fantasmas son reales. Viven dentro de nosotros. Y, a veces, ganan”. Stephen King.
“Después de todo, la muerte es síntoma de que hubo vida”. Mario Benedetti.
“Donde no hay imaginación, no puede existir el terror”. Arthur Conan Doyle.
“Nosotros somos los muertos que caminan”. The Walking Dead.
“Nadie nace siendo un monstruo, te transformas en uno”. Ratched.
“A veces el mundo de los vivos se mezcla con el de los muertos”. Los otros.
“¡Qué excelente día para un exorcismo!”. El exorcista.
“Hagas lo que hagas, no te quedes dormido”. Pesadilla en Elm Street.
“Todos nos volvemos un poco locos a veces”. Psicosis.
Las frases con inteligencia artificial para festejar Halloween
Este 31 de octubre, el famoso asistente de IA ChatGPT también se sumó al espíritu de Halloween y elaboró una lista con frases originales para enviar por WhatsApp. Los resultados fueron tan inquietantes que rápidamente se volvieron virales entre los fanáticos del género.
“Esta noche, el silencio tiene un eco que te llama…”
“No mires atrás. Lo que persigue te está muy cerca.”
“Los espíritus de la noche han despertado. ¿Sientes su presencia?”
“La oscuridad guarda secretos que no querrías conocer.”
“Cada vez que escuchas un susurro, es posible que no estés solo.”
“Hay algo bajo tu cama. No te atrevas a mirar.”
“La última persona que ignoró este mensaje desapareció. ¿Te atreves a seguir?”
“Si sientes un escalofrío, no es el frío. Es algo más…”
“Recuerda: la verdadera pesadilla puede estar en tu propia casa.”
“¿Sabías que en este mismo lugar alguien desapareció hace años? Puede que no sea solo una leyenda.”
El éxito de estas frases se debe a su capacidad para combinar lo tradicional con lo digital. Son textos breves, perfectos para un estado de WhatsApp o una historia en redes, y logran transmitir ese toque de misterio que caracteriza a Halloween.
Cómo crear tus propias frases para Halloween en WhatsApp
Si querés sumarte a la tendencia, existen algunos trucos para que tus mensajes sean tan efectivos como un buen susto:
Usá el silencio como protagonista. Las frases que sugieren más de lo que dicen suelen ser las más impactantes.
Evitá lo obvio. En lugar de hablar de “fantasmas” o “miedo”, podés usar palabras como “presencia”, “sombra” o “susurro”.
Sumá un toque de humor negro. El contraste entre lo divertido y lo macabro genera un efecto poderoso.
Inspirate en el cine o la literatura. Stephen King, Edgar Allan Poe o películas como It o La bruja son fuentes inagotables de ideas.
Usá recursos digitales. Los audios con ruidos extraños o las imágenes borrosas pueden transformar una simple frase en una experiencia completa.
Halloween en WhatsApp: una noche para compartir sustos, risas y mensajes
Halloween se ha convertido en mucho más que una fecha extranjera: es un fenómeno cultural que cruza generaciones y plataformas. Este 31 de octubre, los disfraces y las fiestas volverán a llenar las calles, pero también los teléfonos.
Porque, al final, el verdadero espíritu de la Noche de Brujas no está solo en las calabazas ni en los caramelos, sino en la palabra: en ese mensaje que llega a medianoche, con un emoji de fantasma y una frase que te deja pensando antes de dormir.