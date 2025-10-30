Halloween 2025: por qué católicos y evangélicos rechazan la celebración de las "tinieblas"

"'Octubrillante' es mucho más que una fiesta para que nuestros niños no celebren la muerte. ¡Es la fiesta de la vida!", afirman desde la página web que cuenta con el aval del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires.

Generalmente, católicos y evangélicos recurren a versículos bíblicos para fundamentar su rechazo a Halloween. Entre los más citados se encuentran:

Romanos 13:12 (RVR): “Dechemos pues la obra de las tinieblas, y revestíos de la armadura de luz”.

Efesios 6:12 (RVR): “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes”.

Estos pasajes se utilizan para resaltar la importancia de alejarse de la oscuridad y las prácticas contrarias a la fe, enfatizando la vida, la luz y la oración como guía espiritual frente a las celebraciones de Halloween.

Por qué los católicos y evangélicos rechazan Halloween

