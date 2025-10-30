Halloween en Netflix: las 5 mejores películas de terror que no te podés perder este 31 de octubre

La historia se desarrolla en Shadyside, un pueblo marcado por una maldición centenaria que provoca muertes brutales generación tras generación. Cada entrega nos transporta a una época distinta (1994, 1978 y 1666) revelando poco a poco el oscuro origen del mal que los persigue.

Lo más fascinante es cómo las tres películas están conectadas: cada una aporta piezas del rompecabezas que solo se completan al final. El ritmo, la ambientación y los guiños al cine clásico de terror hacen que sea una experiencia imperdible.

La trilogía de La calle del terror

"Su casa": el horror detrás de las paredes

Entre todas las películas en Netflix de terror, Su casa (His House) destaca por su profundidad emocional y su capacidad para perturbar sin necesidad de monstruos convencionales. Con un 100% de aprobación crítica, esta cinta combina el terror psicológico con una poderosa metáfora sobre el trauma y la migración.

La historia sigue a una pareja de refugiados de Sudán del Sur que llega a Inglaterra buscando una nueva vida. Sin embargo, su nuevo hogar se convierte en una pesadilla cuando fuerzas sobrenaturales comienzan a acecharlos.

Más allá de los sustos, lo que hace especial a Su casa es cómo aborda el sentimiento de culpa, la pérdida y la imposibilidad de escapar del pasado. Es un terror que se siente humano, y por eso mismo, tan devastador.

Su casa Netflix

"Ahí afuera": el apocalipsis se vuelve íntimo

Estrenada en 2024, Ahí afuera sorprendió a la audiencia al combinar el drama familiar con el horror zombie. Ambientada en una granja aislada, la historia sigue a una familia que busca refugio tras una epidemia que arrasa con el país.

El padre, que creció en esa propiedad, pronto descubrirá que el verdadero peligro no está afuera, sino dentro. Los recuerdos, las tensiones y los secretos ocultos se mezclan con los horrores del mundo exterior, construyendo una atmósfera densa y opresiva.

Ahí afuera no solo es una historia de supervivencia, sino también una reflexión sobre la fragilidad humana y el peso de las decisiones pasadas. Es de esas películas que te mantienen en vilo hasta el último segundo.

Ahí afuera Netflix

"Ziam": acción, sangre y zombies al estilo Muay Thai

Si creías haberlo visto todo en el género zombie, Ziam llegó para demostrar lo contrario. Estrenada en 2025, esta película de acción y terror combina artes marciales con un apocalipsis lleno de adrenalina.

El protagonista, un exluchador de Muay Thai, debe usar sus habilidades para rescatar a su novia en medio de una invasión zombie. Lo que podría parecer una trama convencional se convierte en un espectáculo visual cargado de energía, combates intensos y una sorprendente carga emocional.

Con un 83% de aprobación crítica, Ziam es una de las producciones más arriesgadas de Netflix en el género. Su fusión de estilos la hace perfecta para quienes buscan algo diferente este Halloween: menos gritos, más acción y mucha sangre.

Ziam Netflix

"Hermana muerte": el regreso del terror español

No se puede hablar de terror sin mencionar a Paco Plaza, uno de los maestros del cine de horror español. Hermana muerte no solo amplía su universo cinematográfico, sino que además funciona como precuela de la aclamada Verónica.

Ambientada en la España de los años 40, la película narra la historia de una joven novicia con poderes sobrenaturales que llega a un convento reconvertido en colegio para niñas. Allí, entre rezos y secretos, descubrirá una presencia oscura que acecha a todos los que habitan el lugar.

La fotografía, el diseño sonoro y la interpretación principal logran una atmósfera inquietante que se mantiene incluso después de que aparecen los créditos. Es, sin duda, una de las películas más destacadas del año y una joya para los amantes del terror gótico.