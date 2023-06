Las zapatillas urbanas un calzado para toda hora

En esta línea, las grandes marcas de calzado deportivo y urbano crean constantemente infinidad de modelos pensados para todos los gustos y presupuestos, por eso cada vez resulta más fácil encontrar el par que mejor se adapte a tu rutina y a tus gustos. Se pueden encontrar desde los estilos más clásicos como las zapatillas Adidas hasta modelos con suela amortiguada para un máximo confort, variedad de telas, texturas y entramados, lisas, de colores, floreadas y la lista puede seguir por mucho más.

Por eso si estás buscando comprar unas zapatillas nuevas para renovar tu look, puedes estar a la moda con un outfit completamente moderno y fresco con unas zapatillas Puma urbanas. Con este tipo de modelo no solo tendrás comodidad para ir al trabajo, la escuela o la universidad, sino que además adquirirás un producto de calidad que te durará por años. Son diseños que no pasan de moda y vienen en diferentes colores, azul, negro, blanco, entre otros.

FAPE02650 - FOTO3.jpg

¿Cuáles son las mejores marcas de zapatillas urbanas?

La moda fue transformando este tipo de calzado que solo era aceptado en el mundo del deporte, en un aliado en el guardarropa de cualquier hombre o mujer. Este tipo de zapatillas acompañan a los looks de día y también nocturnos, aportando estilo, pero mucho más, comodidad.

Las zapatillas están pensadas ahora para acompañar todo tipo de estilos, tanto formal como informal y se amoldan a todas las ocasiones, y esto tiene que ver también con una nueva tendencia centrada en adaptar los atuendos deportivos a la vida cotidiana, que buscan ser funcionales sin dejar de lado la estética y el confort.

Dentro de las grandes marcas de zapatillas, encontramos las que mejor han sabido captar la esencia urbana, tanto las zapatillas Nike Perú, como las Converse, New Balance, zapatilla Adidas, Puma y Vans, cuentan con modelos con diseños vanguardistas y fáciles de combinar con ropa estilo urbana.

· Zapatillas Puma

Actualmente Puma zapatillas es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, que cuenta con una selección importante de calzados, principalmente con estilo retro, que la diferencia de otras marcas.

Utiliza colores más bien tradicionales y neutros y los tonos más vibrantes y llamativos los usa para dar un toque puntual a determinadas partes del calzado. Muchas otras marcas de ropa y calzado deportivo se han inspirado en los modelos de zapatilla Puma para crear modelos similares que han sido aceptados por los usuarios, mientras que Puma se mantiene fiel a su estilo buscando un público al que le gusta la moda retro.

Mario Hart, sostiene que Puma saca lo mejor en zapatillas y en esta línea deja un consejo, “un tip personal al momento de usar las zapatillas, usarlas siempre sueltas. Desde mi punto de vista, creo que luce mucho mejor la horma de la zapatilla y luce mucho más chévere”.

· Zapatillas Adidas

La reconocida marca de las tres rayas se ha mantenido a lo largo del tiempo dentro de los primeros puestos entre las zapatillas más vendidas a nivel mundial, ofreciendo un abanico muy amplio de modelos.

Si pensamos en deporte y moda, Adidas zapatillas es una de las mejores marcas de sneakers, posee un amplio catálogo de zapatillas que son un icono, como las Samba, las superstar, las Stan Smith, entre otras.

· Zapatillas Nike

Una de las marcas más famosas de calzado deportivo del mundo y que lidera el ranking de las mejores es Nike zapatillas. Se caracteriza por lanzar al mercado zapatillas de muy buena calidad con diseños únicos y exclusivos, lanzando también opciones de colección.

Es una de las firmas que se ha ganado un lugar en el top de las marcas de calzado, liderando el mercado desde hace más de 50 años.

· Zapatillas New Balance

Si hablamos de años con presencia en el mercado del calzado, no podemos dejar de mencionar a New Balance, que aunque tenga muchos años, lejos está de ser una marca que quedó en el tiempo. Es una empresa que innova en sus modelos y colores, sin dejar de hacer su típico y reconocido diseño 574 una mezcla perfecta entre un estilo deportivo y urbano.

FAPE02650 - FOTO2.jpg

Las zapatillas blancas: un clásico que combina con cualquier outfit

Dentro de los modelos de zapatillas urbanas encontramos a las grandes protagonistas, que son las completamente blancas que se pueden combinar a la perfección con cualquier tipo de outfit. Al ser un clásico universal, se pueden usar en cualquier temporada, sea verano o invierno y con cualquier tipo de prenda y color, un jean, una pollera y hasta un traje sastrero.

Las zapatillas Nike blancas son un modelo clásico para complementar un look urbano. Se pueden llevar con ropa deportiva, pero también con tan solo ponerte un jean y una remera tenés el look completo, aunque son tan versátiles que ofrecen un sinfín de posibilidades de prendas con las cuales podes jugar y combinar.

Grandes celebridades del mundo de la música las usan con pantalones de cuero, mientras que también es posible ver zapatillas Adidas blancas con conjuntos o pantalones de vestir en una oficina durante el trabajo, porque si hay algo que permiten es estar cómodos sin dejar de tener estilo.

Esta tendencia urbana está presente en todas las ocasiones y ámbitos, por lo que no puedes dejar de tener tus modelos de zapatillas Adidas para usarlas con diferentes atuendos, son prácticas y súper cómodas por lo que nunca vas a querer sacártelas.

Entre los modelos más modernos de Nike blancas encontramos las Wmns Court Vision Mid, un modelo con altura hasta el tobillo, con un estilo urbano basado en la moda hiphopera. Al no ser para nada llamativo, permite usarlas y combinarlas con cualquier prenda. Es un modelo súper versátil, que va con todo y sirve para cualquier ocasión.

Además, dentro de esta categoría para los hombres encontramos el modelo Court Royale 2, unas zapatillas deportivas mezcla del estilo retro de basquetbol, pero que queda muy bien con la moda actual.

Es un modelo muy resistente, confeccionado en piel sintética y goma, que se amolda sin problema al pie. Va con cualquier tipo de outfit pero combina muy bien con la onda hip hop y las prendas oversizes, pero además se puede llevar con ropa ajustada al cuerpo hasta incluso con camisas.

Mayor comodidad con distintos recursos y combinaciones

Cada una de las marcas busca generar y crear innumerable cantidad de opciones para que los usuarios no se cansen nunca de elegirlos. La creatividad se da tanto entre las diferentes marcas como dentro de cada una, a través de las cuales se pueden ver una variada combinación de colores, materiales y formatos, como la media caña, las plataformas y además la incorporación de accesorios, elásticos, cierres, velcros y mucho más.

En el caso de las mujeres, muchas eligen los modelos que vienen con plataforma. Una conjunción ideal entre un estilo más casual y relajado que se conjuga con materiales más formales y colores neutros. Otorgan una pizca de formalidad a los outfits y poder dejar de lado los tradicionales calzados con taco y ser reemplazados por zapatillas Puma negras con plataforma que brindan una mayor comodidad en la jornada laboral.

Asimismo, pueden vestirse tanto de día como de noche, ya que los modelos casuales de las diferentes marcas deportivas acompañan a la perfección los diferentes looks, ideales para el trabajo, pero también para un evento o una cena con amigos.

En cuanto a los materiales que se utilizan para elaborar las plataformas, se pueden ver principalmente de goma, súper livianas y fáciles de llevar, de plástico, de madera, buscando un poco más de formalidad y hasta de materiales reciclables. En este punto, es importante destacar que lo que se busca es que sean zapatillas cómodas y prácticas, por lo que el material con el que esté hecha la plataforma puede determinar en la elección de la zapatilla.

Por otra parte encontramos zapatillas urbanas con altura hasta el tobillo, o media caña que son ideales para usar en la temporada invernal o los días más frescos. Dependiendo del diseño pueden vestirse con outfits más jugados o más bien sobrios, son ideales para ponérselas con jeans, leggins o vestidos a media pierna para que se pueda lucir la media caña.

El modelo Cali Star mid zapatillas Puma blancas inspirado en las playas de California de los años 80, es un modelo clásico informal y femenino que, a través de su modelo sencillo, aporta un toque distintivo a cualquier vestimenta. Se puede conseguir también en su versión en color negro lo que permite combinarlas con diseños estampados y coloridos, en cualquier tipo de prendas.

Como conclusión

Todos los modelos clásicos que consagraron a las diferentes marcas de zapatillas aún continúan vigentes y siguen estando entre las opciones más elegidas. Si bien con el correr de los años fueron cambiando y ajustándose a los diseños y avances que presenta la moda, continúan marcando tendencia tanto en la moda masculina como femenina.

Sin lugar a dudas, las zapatillas urbanas aportan la comodidad y la calidez necesarias para realizar todas tus actividades y son el complemento ideal para cualquier ocasión. Hay una gran cantidad de modelos, para la noche, el día, y para todas y cada una de las temporadas.

Es muy difícil crear otro tipo de zapatillas y que puedan competir con este modelo versátil y fácil de combinar. Lo vemos con jean y remera, vestidos y para aportar un toque casual a los trajes de pantalón y chaqueta.

Por todos estos beneficios, es muy difícil que aparezca un calzado que termine con el reinado de las zapatillas urbanas. Son modelos cómodos, cálidos, con diseños sutiles y únicos, que aportan todo lo que un calzado debe tener: resistencia, variedad, tecnología y un muy buen calce.

Lo que seguro seguirá cambiando serán sus colores y los tipos de accesorios o adornos que traigan, que seguramente estarán condicionados por el tipo de moda que se use en el momento. Son zapatillas que han conquistado muchos ámbitos de nuestra vida y que solo falta incorporar en eventos de gala o muy formales. Quizás algún día llegue el momento en que se usen con vestidos más formales.