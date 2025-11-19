Leonardo Sbaraglia brilla en Netflix con la mejor película argentina inspirada en hechos reales

Filmada en diversas locaciones de Córdoba, San Luis, Mendoza y Buenos Aires, la producción cuenta con un elenco destacado que incluye a Sergio Prina, Osmar Núñez, Renata Lerman, María Merlino, Agustín Rittano, Norman Briski, así como la participación especial de Daniel Aráoz y Mónica Ayos.

El hombre que amaba los platos voladores, que se estrenó globalmente en Netflix el pasado 18 de octubre. La película participó en la Competencia Oficial de la 72º edición Festival de San Sebastián, que se llevó a cabo del 20 al 28 de septiembre, y luego fue exhibida en salas selectas de cine en Argentina.

Ficha técnica de la película con Leo Sbaraglia en Netflix

Dirección: Diego Lerma

Diego Lerma Productores: Nicolas Avruj y Diego Lerma

Nicolas Avruj y Diego Lerma Producción Ejecutiva: Nicolas Avruj y Diego Lerma

Nicolas Avruj y Diego Lerma Guion: Diego Lerman y Adrián Biniez

Diego Lerman y Adrián Biniez Dirección de Fotografía y Cámara: Wojciech Staro

Wojciech Staro Diseño de Arte: Marcelo Chaves

Marcelo Chaves Montaje: Federico Rotstein

Federico Rotstein Diseño de Sonido: Leandro de Loredo

Leandro de Loredo Diseño de Vestuario: Pheonía Veloz / Valentina Bari

Pheonía Veloz / Valentina Bari VFX: Wanka Cine

Wanka Cine Música: José Villalobos

José Villalobos Co-producción Ejecutiva: Verónica Cura

Verónica Cura Asistencia de Dirección: Natalia Urruty

Natalia Urruty Coordinación de Postproducción: Josefina Castillo Carrillo y Tatiana Krymkiewicz

Josefina Castillo Carrillo y Tatiana Krymkiewicz Color: Luisa Cavanagh

Luisa Cavanagh Dirección de Casting: Verónica Souto

Verónica Souto Maquillaje: Beatushka Wojtowicz

Beatushka Wojtowicz Peinado: Carolina Siliguini

Carolina Siliguini Elenco: Leonardo Sbaraglia, Sergio Prina, Osmar Núñez, Renata Lerman, María Merlino, Agustín Rittano, Norman Briski, con la participación especial de Daniel Aráoz y Mónica Ayos.

Por qué ver "El hombre que amaba los platos voladores"

Lo que empieza como un desplazamiento sencillo para cubrir un suceso extraño termina transformándose en una experiencia que redefine la manera en que José de Zer y el Chango se relacionan con el público, con la verdad y con el espectáculo.

La película indaga en cómo un acontecimiento aparentemente menor puede convertirse en un hito cultural, siempre que encuentre al periodista indicado en el momento justo. Allí es donde el personaje interpretado por Leo Sbaraglia adquiere su fuerza: es un hombre que cree en lo que cuenta, pero también en lo que puede generar con lo que cuenta.

Cada rubro aporta un detalle esencial. La música, por ejemplo, trabaja sobre tensiones sutiles y climas expansivos. El sonido incorpora elementos de naturaleza para reforzar la sensación de incertidumbre. El vestuario reconstruye con precisión una época en la que la televisión argentina vivía un momento de transformación.

Tráiler de "El hombre que amaba los platos voladores" en Netflix