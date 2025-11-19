La revancha de la China Suárez tras una incómoda acusación de Wanda Nara por su olor

Lo cierto es que esto resultó una sutil respuesta a Wanda Nara, quien tiempo atrás había señalado que Mauro Icardi estaba en pareja con ella para "vengarse" y había contado lo que supuestamente le confió el futbolista sobre su encuentro con la actriz, apuntando a su olor corporal y más críticas.

“Él siempre la basureó. Habló las peores cosas de ella: que era fácil, que era regalada, que tenía olor... Dijo cosas terribles y no me las dijo a mí, se las dijo a todo mi entorno, entonces él no le da la cara para salir de la mano con ella y mostrarla y yo le dije ‘mostrala pero no uses a mis hijas’”, había señalado picante la mediática.

Lo cierto es que en su visita al ciclo de Pergolini y ante las palabras del conductor resaltando su fragancia, la China retrucó así esa acusación de su máxima enemiga desactivando por completo ese ataque.

La tajante condición de Mauro Icardi a la China Suárez apenas comenzaron a salir

Mauro Icardi y la China Suárez hablaron por primera vez juntos en televisión en Otro día perdido (El Trece) y sorprendieron a confesar el firme pedido que que le hizo el futbolista a la actriz apenas comenzaron a salir.

“Tiene escenas fuertísimas, fuertes fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Él vio los primeros 3 capítulos“, expresó la actriz sobre la serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda que protagoniza.

En ese momento, el futbolista del Galatasaray intervino y dejó en claro que no comparte para nada la idea de que su novia participe en escenas de semejante intensidad y se reconoció como "celoso".

“En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”, confesó Mauro Icardi. Pero la China defendió su profesión: “Bueno, pero ya me conoce y ya me conoció así. No es que hice muchos infantiles. En general, siempre estoy en bolas”.

“Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no.Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahi recien estabamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”, explicó el deportista sin vueltas.