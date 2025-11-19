AUH noviembre 2025: guía completa del aumento, montos finales y cronograma de pago
La AUH aumenta en noviembre 2025 según las resoluciones oficiales publicadas en el Boletín Oficial. Cuánto se cobra realmente con la retención del 20%, cómo queda la AUH por discapacidad, qué pasará con la Tarjeta Alimentar y cuánto suman los ingresos totales este mes.
Noviembre llega con una actualización clave para millones de familias que dependen de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como parte de su ingreso mensual. Mediante las resoluciones 338/2025 y 339/2025, publicadas en el Boletín Oficial, ANSES confirmó que todas las asignaciones familiares aumentan un 2,08%, en línea con lo dispuesto por el Decreto 274/24.
Este decreto estableció una fórmula de movilidad basada directamente en la inflación: cada mes se ajustan las prestaciones tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
En este caso, el aumento responde a la inflación de septiembre, medida y confirmada por el INDEC.
Con este nuevo incremento, la AUH —que recibe la mitad de los hogares con menores ingresos del país— vuelve a actualizarse y modifica el monto que recibirán los titulares en noviembre.
De cuánto es la AUH en noviembre 2025
Con el aumento del 2,08%, el nuevo valor total de la AUH queda en:
AUH por cada hijo: $119.691
Sin embargo, como ocurre todos los meses, el monto no se paga en su totalidad, ya que ANSES retiene un porcentaje que luego devuelve en una única cuota anual.
¿Cuánto se cobra realmente en noviembre?
80% del total:$95.751,8: Es el monto que cada titular va a ver acreditado en su cuenta bancaria.
20% retenido:$23.939,2: Se acumula mes a mes y se cobra al presentar la Libreta AUH del año correspondiente.
Esta diferencia entre el total y el monto de bolsillo es uno de los puntos más consultados por los beneficiarios, especialmente hacia fin de año, cuando se acercan las fechas de pago del acumulado.
AUH por Discapacidad: cuánto es el monto en noviembre
Para los titulares que cobran la AUH por Discapacidad, el aumento también impacta en noviembre y eleva la prestación a:
Monto total:$389.733
Monto de bolsillo (80%):$311.786,4
Retención (20%):$77.946,6
En este caso, también se mantiene la misma lógica de retención para ser percibida con la Libreta.
Cómo queda la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) en noviembre
Aunque la nota está centrada en AUH, es relevante incluir el dato porque muchos lectores lo buscan:
SUAF Rango 1:$59.851
SUAF por Discapacidad:$194.873
Estas asignaciones no tienen retención: se pagan al 100% en el mismo mes.
¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en noviembre 2025?
Mientras la AUH aumenta, la Tarjeta Alimentar no tiene cambios este mes.
Fuentes del Ministerio de Capital Humano confirmaron que los montos permanecen “idénticos a los de octubre” y que no hay nuevos incrementos planificados por ahora.
Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en noviembre
Un hijo o embarazo (AUE): $52.250
Dos hijos: $81.936
Tres o más hijos: $108.062
La falta de actualización de la Prestación Alimentar contrasta con el aumento de la AUH y se convierte en un dato clave para analizar el ingreso real destinado a la compra de alimentos, uno de los rubros que más presión inflacionaria mantiene.
AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total en noviembre 2025
La combinación de ambos beneficios es la base del ingreso alimentario mensual de muchas familias. Con los valores actualizados, las sumas quedan así:
Familias con un hijo
AUH (80%): $95.751,8
Alimentar: $52.250
Total en noviembre:$147.001,8
Familias con dos hijos
AUH (por 2): $191.503,6
Alimentar: $81.936
Total en noviembre:$273.439,6
Familias con tres hijos
AUH (por 3): $287.255,4
Alimentar: $108.062
Total en noviembre:$395.317,4
Cuando se trata de AUH Discapacidad, los totales son mucho más altos dado el valor diferencial de la prestación.
Retención del 20% AUH: qué significa y cuándo se cobra
Cada mes, ANSES retiene el 20% del valor total de la AUH como parte del mecanismo para verificar la asistencia escolar, controles médicos y vacunación de los menores a cargo.
¿Cómo se recupera ese dinero?
Mediante la presentación de la Libreta AUH, que puede realizarse:
Desde Mi ANSES, cargando la libreta digital
En oficinas, presentando el formulario firmado por la escuela y el centro de salud
Cómo verificar cuánto vas a cobrar en noviembre
Los titulares de AUH, AUE y Tarjeta Alimentar pueden revisar el monto exacto desde: