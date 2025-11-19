AUH noviembre 2025: guía completa del aumento, montos finales y cronograma de pago

De cuánto es la AUH en noviembre 2025

Con el aumento del 2,08%, el nuevo valor total de la AUH queda en:

AUH por cada hijo: $119.691

Sin embargo, como ocurre todos los meses, el monto no se paga en su totalidad, ya que ANSES retiene un porcentaje que luego devuelve en una única cuota anual.

¿Cuánto se cobra realmente en noviembre?

80% del total: $95.751,8: Es el monto que cada titular va a ver acreditado en su cuenta bancaria.

20% retenido: $23.939,2: Se acumula mes a mes y se cobra al presentar la Libreta AUH del año correspondiente.

Esta diferencia entre el total y el monto de bolsillo es uno de los puntos más consultados por los beneficiarios, especialmente hacia fin de año, cuando se acercan las fechas de pago del acumulado.

AUH por Discapacidad: cuánto es el monto en noviembre

Para los titulares que cobran la AUH por Discapacidad, el aumento también impacta en noviembre y eleva la prestación a:

Monto total: $389.733

Monto de bolsillo (80%): $311.786,4

Retención (20%): $77.946,6

En este caso, también se mantiene la misma lógica de retención para ser percibida con la Libreta.

AUH_ANSES

Cómo queda la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) en noviembre

Aunque la nota está centrada en AUH, es relevante incluir el dato porque muchos lectores lo buscan:

SUAF Rango 1: $59.851

SUAF por Discapacidad: $194.873

Estas asignaciones no tienen retención: se pagan al 100% en el mismo mes.

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en noviembre 2025?

Mientras la AUH aumenta, la Tarjeta Alimentar no tiene cambios este mes.

Fuentes del Ministerio de Capital Humano confirmaron que los montos permanecen “idénticos a los de octubre” y que no hay nuevos incrementos planificados por ahora.

Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en noviembre

Un hijo o embarazo (AUE): $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

La falta de actualización de la Prestación Alimentar contrasta con el aumento de la AUH y se convierte en un dato clave para analizar el ingreso real destinado a la compra de alimentos, uno de los rubros que más presión inflacionaria mantiene.

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total en noviembre 2025

La combinación de ambos beneficios es la base del ingreso alimentario mensual de muchas familias. Con los valores actualizados, las sumas quedan así:

Familias con un hijo

AUH (80%): $95.751,8

Alimentar: $52.250

Total en noviembre: $147.001,8

Familias con dos hijos

AUH (por 2): $191.503,6

Alimentar: $81.936

Total en noviembre: $273.439,6

Familias con tres hijos

AUH (por 3): $287.255,4

Alimentar: $108.062

Total en noviembre: $395.317,4

Cuando se trata de AUH Discapacidad, los totales son mucho más altos dado el valor diferencial de la prestación.

Retención del 20% AUH: qué significa y cuándo se cobra

Cada mes, ANSES retiene el 20% del valor total de la AUH como parte del mecanismo para verificar la asistencia escolar, controles médicos y vacunación de los menores a cargo.

¿Cómo se recupera ese dinero?

Mediante la presentación de la Libreta AUH, que puede realizarse:

Desde Mi ANSES , cargando la libreta digital

En oficinas, presentando el formulario firmado por la escuela y el centro de salud

Cómo verificar cuánto vas a cobrar en noviembre

Los titulares de AUH, AUE y Tarjeta Alimentar pueden revisar el monto exacto desde:

Mi ANSES

Ingresar con CUIL + Clave de la Seguridad Social

Ir a "Hijas e Hijos"

Revisar “Asignaciones pagadas”

Homebanking o billetera virtual

El monto suele aparecer dividido como: