Griselda Siciliani arrasa en Netflix con Envidiosa 3: la serie más vista estrenó su nueva temporada. (Foto: Archivo)
Envidiosa: Temporada 3 marca un punto de quiebre en Netflix. La historia regresó este miércoles a la plataforma y lo hizo con un giro que sorprendió y redefinió el rumbo de Vicky, la protagonista interpretada por Griselda Siciliani. El estreno llegó con diez episodios, en un formato ágil que ya demostró su eficacia en las temporadas previas, cuando la serie escaló posiciones en los rankings de visualizaciones.
La segunda parte de la ficción se posicionó en un lugar de privilegio que consolidó su presencia en la región. En su semana de estreno, la producción ocupó el puesto número 1 del top semanal de Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. También apareció en el puesto número 8 del ranking global de series de habla no inglesa, con 3.3 millones de visualizaciones en apenas siete días.
Ese impulso fue decisivo para que la plataforma confirmara la nueva entrega, y ahora la expectativa gira en torno al modo en que el relato va a retomar los conflictos que quedaron en el aire.
De qué trata Envidiosa: Temporada 3 en Netflix
Después de enfrentar algunas inseguridades que la acompañaron durante años, Vicky ingresó en una etapa marcada por cambios inesperados. Para ella, el crecimiento interior se convirtió en un desafío que combinó entusiasmo, miedo y una sensación constante de estar frente a decisiones que no admiten postergaciones.
Su relación con Matías avanzó hacia un grado de estabilidad que, aunque más sólido, trae consigo interrogantes nuevos: la convivencia, los celos, la maternidad y la posibilidad de consolidar su profesión en un entorno competitivo donde cada movimiento cuenta. Ese equilibrio que parecía definitivo ahora se desarma y da paso a una dinámica cargada de tensiones afectivas y laborales. La serie plantea si ella está realmente lista para hacer realidad sus deseos, incluso aquellos que parecían inalcanzables.
Lo que comenzó como una etapa de calma se transforma en un recorrido por emociones que desafían a Vicky en todos los frentes. La ficción utiliza ese tránsito para mostrar cómo, detrás de una aparente estabilidad, aparecen capas profundas de miedo, deseo y contradicción.
La tercera temporada de Envidiosa reúne nuevamente al elenco que fue clave para su identidad narrativa. Junto a Griselda Siciliani, participan:
Esteban Lamothe
Pilar Gamboa
Violeta Urtizberea
Marina Bellati
Bárbara Lombardo
Lorena Vega
Susana Pampín
Adrián Lakerman
A estos nombres se suman figuras invitadas que aportan matices novedosos: María Abadi, Agustín Aristarán, Agustina Suásquita (Papry) y José "El Purre" Giménez Zapiola. La temporada también contará con apariciones especiales de Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich, quienes intervienen en momentos decisivos del desarrollo dramático.
Las participaciones musicales y humorísticas funcionan como puntos de quiebre narrativo que sorprenden al espectador, especialmente en los episodios centrales donde la serie juega con tonos más íntimos y luego regresa a su ritmo ágil y emocional.
Por qué ver Envidiosa: Temporada 3 en Netflix
Uno de los elementos más comentados es el hecho inesperado que reconfigura el arco emocional de Vicky. No se revela en el tráiler ni en la sinopsis oficial, lo que ya generó especulación en redes por parte de quienes acompañan la serie desde su primera entrega.
Este giro llega en un momento en el que todos los aspectos de su vida parecen alinearse. Sin embargo, ese equilibrio se desarma con rapidez, dejando espacio para un conflicto que obliga a la protagonista a revisar, desde cero, aquello que creía resuelto.
La serie propone una dinámica que combina humor, drama cotidiano y una introspección más marcada que en temporadas anteriores. El ritmo es veloz, pero las escenas clave se detienen lo suficiente como para que el público entienda qué se juega en cada decisión.