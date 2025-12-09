Leonardo Sbaraglia brilla en Netflix con esta serie corta de apenas 3 episodios

Rovira se movió entre discursos, reuniones urgentes y llamadas que interrumpían su rutina política. La tensión creció hasta que la trama dio el golpe que reorganiza todo: el secuestro de su hija Zoe. Ese punto cambió el tono de la historia y desplazó el conflicto del ámbito institucional al personal. A partir de allí, cada decisión tuvo un costo emocional, político y ético.

Zoe, interpretada por Francesca Varela en su debut a los 11 años, se convirtió en el núcleo emocional de la miniserie. Su secuestro, ejecutado por alguien del propio círculo de confianza de Rovira, reveló un universo de traiciones que ya estaba latente desde el comienzo.

El origen de la historia y el giro que sostiene la miniserie

La miniserie se basó fielmente en la novela homónima de Claudia Piñeiro, una autora que suele explorar tensiones morales atravesadas por estructuras de poder. Burman tomó ese punto de partida y lo convirtió en una narración audiovisual condensada, tensa y directa, pensada para sostener la atención durante menos de dos horas totales. Esta decisión permitió que cada escena quedara al servicio del conflicto central: la degradación de un hombre público en el momento exacto en que su vida privada empieza a desmoronarse.

Desde el primer tramo, el relato situó al espectador en un universo político cargado de decisiones irreversibles. No hubo introducciones extensas ni explicaciones: la historia mostró al protagonista en pleno ejercicio de poder y dejó que las consecuencias hablaran por sí mismas. Esa velocidad narrativa marcó el ritmo de la miniserie y sostuvo un clima de tensión permanente.

Por qué ver Las maldiciones con Leo Sbaraglia en Netflix

El nombre de Leo Sbaraglia es un factor clave en la recepción de la miniserie. Su experiencia en personajes de alta tensión, sumada a su capacidad para mostrar fisuras internas sin necesidad de grandes discursos, aportó densidad al relato. La plataforma suele potenciar títulos donde la actuación se vuelve el eje narrativo, y en este caso su presencia funcionó como garante de intensidad.

El vínculo entre su figura y la temática política hizo que el público de Netflix se acercara con expectativas altas a Las maldiciones. La interpretación sostuvo esa expectativa desde la primera aparición, y su manera de encarnar la contradicción interna del personaje definió gran parte del clima de la miniserie.

