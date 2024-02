Los amenazantes mensajes que recibe Peso Pluma tras el video siendole infiel a Nicki Nicole

Sobre una foto de él con Nicki en los Grammy, la gente empezó a dejar muchísimos mensajes: “Borrá a foto crack, ya la engañaste”, “Cuando te metes con la reina te metes con todas”, “Te vamos a desplumar”, “Toda Argentina te odia”, “Nunca confíen en un mexicano”. “No vas a pisar más Argentina”, “Cacenladísimo”.

Tras el video del mexicano y la mujer, Nicki escribió en sus redes: "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy".