Los mejores mensajes de WhatsApp para celebra el Día de los Reyes Magos este 6 de enero

La figura de los Reyes Magos simbolizó el viaje, la búsqueda y la fe. Ese significado se reflejó en cada saludo enviado durante el 6 de enero, una fecha que marcó el cierre definitivo de las fiestas.

Frases tradicionales que nunca pasaron de moda

¡Feliz Día de Reyes! Que la magia ilumine tu hogar y llene tu corazón de ilusión.

Que los Reyes Magos te traigan todo lo que deseás y un poco más.

Hoy es un día de sonrisas, regalos y esperanza compartida.

Que Melchor, Gaspar y Baltasar te bendigan con amor y paz.

Feliz Día de Reyes 2026, que nunca se apague la magia de creer.

WhatsApp

Mensajes tiernos para compartir en familia este 6 de enero

Que este Día de Reyes nos encuentre juntos, compartiendo amor y sonrisas.

Los mejores regalos no tienen moño, son las personas que amamos.

Feliz Día de Reyes a mi familia, mi mayor tesoro.

Que nunca nos falte ilusión ni fe, aunque pasen los años.

Hoy compartimos rosca, risas y recuerdos que quedan para siempre.

La fe como protagonista en los mensajes religiosos y espirituales

Que la luz del Niño Jesús ilumine tu camino durante todo el 2026.

Hoy recordamos la fe que guió a los Reyes Magos hasta Belén.

Feliz Día de Reyes, que tu corazón se llene de gratitud.

Jesús fue el verdadero regalo, ayer y hoy.

Que el oro sea prosperidad, el incienso fe y la mirra fortaleza.

reyes-magos1

Humor y creatividad, la combinación más viral en WhatsApp

Ojalá los Reyes no se pierdan con el GPS este año.

Si no llegan regalos, que al menos llegue la rosca.

Este año pedí menos estrés y más Wi-Fi.

Feliz Día de Reyes, que te traigan lo que deseás y no lo que merecés.

Que la rosca tenga más muñequitos que calorías.

Frases poéticas para quienes buscaron algo diferente

La estrella volvió a brillar para recordarnos que siempre hay esperanza.

Que tu vida sea un regalo lleno de sueños.

Hoy la magia tocó a tu puerta.

Que tus deseos viajen tan lejos como la estrella de Oriente.

¡Feliz Día de Reyes 2026! Celebrá y compartí la magia.

WhatsApp

Por qué se celebra el Día de Reyes el 6 de enero

Cada 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos, una de las fechas más tradicionales del calendario cristiano y con fuerte arraigo en la cultura popular de Argentina y otros países de América Latina y Europa.

La conmemoración recuerda la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a Belén, guiados por la estrella, para adorar al niño Jesús y ofrecerle regalos de oro, incienso y mirra. Este episodio, relatado en el Evangelio de Mateo, simboliza el reconocimiento de Jesús como rey y salvador, no solo para el pueblo judío sino también para los pueblos paganos.