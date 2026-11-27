La Argentina espera para este sábado 28 de noviembre una decisión histórica del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, que puede cambiar el futuro de la explotación petrolera en las aguas próximas a las Islas Malvinas.
Argentina llevó al Reino Unido a un arbitraje internacional por la depredación de recursos naturales en la zona de Malvinas y en el mar austral de nuestro país. Este sábado, el Tribunal del Mar dará su veredicto que debe ser acatado por ambos países.
La Argentina espera un fallo favorable del Tribunal del Mar. (Foto: página oficial del Tribunal del Mar)
La Argentina espera para este sábado 28 de noviembre una decisión histórica del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, que puede cambiar el futuro de la explotación petrolera en las aguas próximas a las Islas Malvinas.
A las 6 de la mañana, hora argentina (10 de Alemania), el organismo dará a conocer si acepta el pedido de Buenos Aires para frenar el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, hasta que se resuelva la controversia jurídica entre ambos países.
La presentación argentina no reclama que el Tribunal resuelva la soberanía de las islas, sino que proteja los recursos naturales y el medioambiente marítimo mientras avanza el arbitraje internacional. El Gobierno solicitó cuatro medidas provisionales, entre ellas suspender las perforaciones, impedir nuevas autorizaciones y evitar que el Reino Unido utilice información de exploración en perjuicio de los derechos argentinos.
1. Un fallo favorable a la Argentina. El Tribunal puede ordenar la suspensión total o parcial de las actividades de Sea Lion. Esto obligaría al Reino Unido a frenar las perforaciones y las instalaciones vinculadas al proyecto hasta que intervenga el tribunal arbitral del Anexo VII de la Convención del Mar.
2. Una decisión intermedia. Puede disponer medidas de cooperación, intercambio de información, protección ambiental o abstención de nuevas acciones que agraven la controversia, sin ordenar la paralización completa del emprendimiento.
3. Un rechazo del pedido argentino. Si considera que no tiene competencia para intervenir o que no están acreditados los requisitos de urgencia, el proyecto podrá continuar con su cronograma. Las primeras perforaciones están previstas para marzo de 2027 y las extraciones de crudo en el año 2028.
La orden del Tribunal es jurídicamente obligatoria para las partes, aunque el organismo no dispone de una fuerza propia para ejecutarla. El Reino Unido manifestó que acatará una eventual decisión. Si no lo hiciera, podría enfrentar consecuencias diplomáticas y jurídicas en las siguientes instancias internacionales.
Un dato central: cualquiera sea el resultado, no se resolverá la soberanía de Malvinas. El arbitraje continuará abierto porque el tema de fondo se plantea en el seno de las Naciones Unidas. Sin embargo, no hay que olvidar que el fallo del tribunal tiene efecto efectivo en cualquiera de las dos partes, sin importar a quien beneficie.
La presentación oficial fue en el 10 de noviembre. El Estado argentino acudió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar medidas provisionales urgentes que frenen de inmediato las actividades hidrocarburíferas autorizadas de forma unilateral por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. El reclamo apunta directamente contra el proyecto petrolero Sea Lion, liderado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, el cual proyecta perforar hasta 26 pozos y extraer más de 300 millones de barriles en la plataforma continental argentina. Además de exigir la suspensión de nuevas perforaciones e instalaciones, la delegación nacional pidió prohibir el otorgamiento de nuevas licencias y restringir el uso de los datos de exploración obtenidos en la zona disputada.
Le tocó responder los días 10 y 11 de noviembre de 2026. Frente a los argumentos del Reino Unido -que solicitó rechazar la presentación alegando falta de urgencia, ausencia de daño irreparable y cuestionando la jurisdicción del organismo-, los representantes argentinos sostuvieron que el inicio de la extracción es inminente y representa una violación grave a sus derechos soberanos y ambientales. El canciller Pablo Quirno enfatizó que el país no puede permanecer inactivo mientras se avanza sobre recursos naturales que pertenecen al Atlántico Sur. Asimismo, el Gobierno remarcó que esta instancia judicial complementa otras herramientas diplomáticas, regulatorias y legales, incluyendo la advertencia de iniciar acciones penales contra los directivos de las petroleras involucradas.
Este sábado a las 8:00 (hora argentina), el presidente del tribunal, el juez Maurice Kamga, dará a conocer la resolución en audiencia pública. Existen cuatro escenarios posibles: que el organismo conceda la totalidad de las medidas cautelares solicitadas, que apruebe solo una parte de ellas, que dicte disposiciones alternativas o que se declare incompetente para intervenir en esta etapa. Incluso ante una eventual negativa procesal, el Gobierno aclaró que los derechos argentinos permanecerán intactos y continuará con su reclamo en Naciones Unidas.