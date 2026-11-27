2. Una decisión intermedia. Puede disponer medidas de cooperación, intercambio de información, protección ambiental o abstención de nuevas acciones que agraven la controversia, sin ordenar la paralización completa del emprendimiento.

3. Un rechazo del pedido argentino. Si considera que no tiene competencia para intervenir o que no están acreditados los requisitos de urgencia, el proyecto podrá continuar con su cronograma. Las primeras perforaciones están previstas para marzo de 2027 y las extraciones de crudo en el año 2028.

¿Qué cumplimiento tiene la decisión?

La orden del Tribunal es jurídicamente obligatoria para las partes, aunque el organismo no dispone de una fuerza propia para ejecutarla. El Reino Unido manifestó que acatará una eventual decisión. Si no lo hiciera, podría enfrentar consecuencias diplomáticas y jurídicas en las siguientes instancias internacionales.

Un dato central: cualquiera sea el resultado, no se resolverá la soberanía de Malvinas. El arbitraje continuará abierto porque el tema de fondo se plantea en el seno de las Naciones Unidas. Sin embargo, no hay que olvidar que el fallo del tribunal tiene efecto efectivo en cualquiera de las dos partes, sin importar a quien beneficie.

Qué pidió la Argentina

La presentación oficial fue en el 10 de noviembre. El Estado argentino acudió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar medidas provisionales urgentes que frenen de inmediato las actividades hidrocarburíferas autorizadas de forma unilateral por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. El reclamo apunta directamente contra el proyecto petrolero Sea Lion, liderado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, el cual proyecta perforar hasta 26 pozos y extraer más de 300 millones de barriles en la plataforma continental argentina. Además de exigir la suspensión de nuevas perforaciones e instalaciones, la delegación nacional pidió prohibir el otorgamiento de nuevas licencias y restringir el uso de los datos de exploración obtenidos en la zona disputada.

La presentación Argentina en el Tribunal del Mar. (Foto: Tribunal del Mar)

Qué contestó la delegación argentina ante la postura británica

Le tocó responder los días 10 y 11 de noviembre de 2026. Frente a los argumentos del Reino Unido -que solicitó rechazar la presentación alegando falta de urgencia, ausencia de daño irreparable y cuestionando la jurisdicción del organismo-, los representantes argentinos sostuvieron que el inicio de la extracción es inminente y representa una violación grave a sus derechos soberanos y ambientales. El canciller Pablo Quirno enfatizó que el país no puede permanecer inactivo mientras se avanza sobre recursos naturales que pertenecen al Atlántico Sur. Asimismo, el Gobierno remarcó que esta instancia judicial complementa otras herramientas diplomáticas, regulatorias y legales, incluyendo la advertencia de iniciar acciones penales contra los directivos de las petroleras involucradas.

Qué se puede esperar del fallo

Este sábado a las 8:00 (hora argentina), el presidente del tribunal, el juez Maurice Kamga, dará a conocer la resolución en audiencia pública. Existen cuatro escenarios posibles: que el organismo conceda la totalidad de las medidas cautelares solicitadas, que apruebe solo una parte de ellas, que dicte disposiciones alternativas o que se declare incompetente para intervenir en esta etapa. Incluso ante una eventual negativa procesal, el Gobierno aclaró que los derechos argentinos permanecerán intactos y continuará con su reclamo en Naciones Unidas.