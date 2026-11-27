AUH general: $129.987,20 (80% neto, con $32.496,80 retenidos) + $61.287 (Complemento Leche) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) = $263.524,20 de bolsillo .

AUH por hijo con discapacidad: $423.247,20 (80% neto, con $105.811,80 retenidos) + $61.287 (Complemento Leche) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) = $556.784,20 de bolsillo.

¿Cuál es el monto de la AUH para niños de 3 y 4 años en diciembre?

Al cumplir los 3 años de edad, los menores dejan de percibir el subsidio lácteo del Plan de los Mil Días, pero conservan el derecho al cobro de la Tarjeta Alimentar de $72.250 por un hijo. En este segmento etario, los importes finales acreditados por ANSES en diciembre de 2026 son los siguientes:

Liquidación al 100% (controles sanitarios validados): AUH general: $162.484 (haber neto) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) = $234.734 de bolsillo . AUH por hijo con discapacidad: $529.059 (haber neto) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) = $601.309 de bolsillo .

Liquidación al 80% (con retención del 20%): AUH general: $129.987,20 (80% neto, con $32.496,80 retenidos) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) = $202.237,20 de bolsillo . AUH por hijo con discapacidad: $423.247,20 (80% neto, con $105.811,80 retenidos) + $72.250 (Tarjeta Alimentar) = $495.497,20 de bolsillo .



¿Cómo funciona la retención del 20% de la AUH para mayores de 5 años?

Desde este período comenzó a regir el nuevo esquema dispuesto por la Resolución 290/2026, diseñado para automatizar la verificación de la asistencia escolar y los controles de salud. No obstante, esta normativa no elimina la retención mensual del 20% para los beneficiarios que tienen desde 5 años en adelante.

Para este grupo, ANSES continúa liquidando mensualmente el 80% del haber ($129.987,20 para la AUH general y $423.247,20 para discapacidad) y retiene el 20% restante ($32.496,80 y $105.811,80, respectivamente). El cruce automático de información simplifica la acreditación posterior del monto acumulado durante el año, pero el pago íntegro mes a mes continúa reservado exclusivamente para los menores de 5 años con validación sanitaria vigente.

¿Cuándo se cobra la AUH de ANSES en diciembre de 2026 según DNI?

La acreditación de los haberes de la Asignación Universal por Hijo junto con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche se realizará de acuerdo con el cronograma habitual del organismo previsional, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular: