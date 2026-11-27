Cuál es el historial y la trayectoria de Abel Ferreira en Palmeiras

Con este partido en Uruguay, Abel Ferreira afrontará su cuarta final de Copa Libertadores en seis años al mando de Palmeiras, luego de haber conquistado las ediciones de 2020 y 2021 y de haber caído en la definición de 2025.

Desde su arribo a la institución en 2020, el entrenador portugués cosechó un total de 11 títulos, marca con la que superó los diez trofeos de Oswaldo Brandão para convertirse en el director técnico más ganador de la historia de Palmeiras. Su palmarés incluye:

Torneos internacionales: Copa Libertadores (2020 y 2021) y Recopa Sudamericana (2022).

Competencias nacionales y estaduales: Copa de Brasil (2020), Brasileirao (2022 y 2023), Supercopa de Brasil (2023) y cuatro Campeonatos Paulistas (2022, 2023, 2024 y 2026).

Además de ser el entrenador con mayor continuidad vigente entre los principales clubes del fútbol brasileño —con contrato firmado hasta diciembre de 2027—, Ferreira consolidó un proyecto caracterizado por potenciar talentos surgidos de las divisiones inferiores que luego protagonizaron transferencias millonarias hacia Europa, entre los que sobresalen Endrick, Estevao y Allan.

Cuándo y a qué hora se juega la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras

La definición de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras se disputará este sábado 28 de noviembre, desde las 17.00, en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.