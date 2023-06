Malas noticias para un jugador del Inter de Miami antes de la llegada de Messi

El anuncio de la partida del jugador fue por medio de las redes sociales. No continuará en el club y será la primera baja tras la llegada de Messi.

“Hemos cedido al atacante Jake LaCava al equipo del Campeonato de la USL, los Tampa Bay Rowdies, por el resto de la temporada 2023″, escribieron.

Lo cierto es que esta situación no es una novedad para LaCava ya que durante el 2022 estuvo en el equipo de la segunda división y rindió de gran manera. Con 12 goles en 37 partidos fue una de las figuras. Por eso, en el Inter Miami buscan repetir la fórmula.

Javier Morales, entrenador del Inter Miami: “Hubo un cambio muy importante en la liga que se dio cuando Beckham vino a jugar en el 2007. Su llegada fue una bisagra. Y yo creo que el salto mayor en la MLS se podría dar con Messi. Si lo que él busca es disfrutar, acá lo va a poder hacer, si lo que quiere es la adrenalina del futbol argentino contra eso no se puede competir. Acá la gente va a disfrutar del espectáculo, no va a sufrir. No es una cuestión de vida o muerte, es una cultura diferente”, dijo a T&C Sports.

Un cartel sorprendió al plantel argentino en China y le causo risa a Lionel Messi

La Selección argentina llegó a China para tener dos amistosos. Por supuesto, que el equipo campeón del Mundo en Qatar 2022 es furor en ese lugar y todos intentan acercarse a los jugadores y tener una foto con ellos, especialmente con Lio Messi.

En la salida del plantel a un entrenamiento, se pudo ver como el capitán argentino , escoltado por Rodrigo De Paul, se tentó ante un mensaje que leyó en un cartel que fue, seguramente, traducido al español por un traductor online.

“Bienvenido héroes argentinos. Por favor, deja tu nombre y fotos. ¡Larga vida”, rezaba una de las pancartas que vieron los jugadores al salir del hotel de Beijing para subir al micro rumbo al estadio de entrenamiento.

Messi no pudo aguantar la risa al ver el error, pero destacaron el esfuerzo que está haciendo el público chino para acercarse a ellos y hacerse entender.