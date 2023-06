Enterate qué decía el cartel que hizo reír a Lio Messi en China

“Bienvenido héroes argentinos. Por favor, deja tu nombre y fotos. ¡Larga vida”, rezaba una de las pancartas que vieron los jugadores al salir del hotel de Beijing para subir al micro rumbo al estadio de entrenamiento.

Messi no pudo aguantar la risa al ver el error, pero destacaron el esfuerzo que está haciendo el público chino para acercarse a ellos y hacerse entender.

La conmovedora historia de Alejandro Garnacho y el sueño de jugar con Lionel Messi

Este jueves, la Selección Argentina comenzará la serie de amistosos ante Australia e Indonesia, y uno de los convocados para representar la camiseta celeste y blanca en Beijing fue Alejandro Garnacho, la promesa de 18 años nacida en Madrid pero con sangre argentina, que en ningún momento tuvo en la mente el elegir a España.

“Yo no dudé nada porque me siento argentino, porque soy argentino. Apostaron por mí y yo lo tenía claro, es una Selección muy grande y una oportunidad muy buena. No me hace falta jugar tres partidos, si no debuto esta gira no importa: yo ya sé que quiero estar con Argentina”, dijo en una entrevista con TyC Sports.

Y sumó: “Yo estoy acá, el técnico confía en mí. Quiero ser parte de la Copa América, de la clasificatoria al Mundial. Quiero estar”.

Pese a que por lesión no pudo estar en la convocatoria de marzo para la fiesta de los campeones del Mundo en la Argentina, Garnacho comentó que los argentinos le expresan cariño por las redes sociales y le agradecen la decisión de elegir al país por sobre España.