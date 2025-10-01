En vivo Radio La Red
Marte
Escorpio
ASTROLOGÍA

Marte en Escorpio en el horóscopo exige estrategia: Así deberías arrancar octubre

Con Marte en Escorpio no hay medias tintas: se nota en la billetera… y en el corazón. Vas a tener que arrancar de esta manera octubre.

Marte en Escorpio: estrategia antes que impulso

Marte en Escorpio: estrategia antes que impulso, también en el amor. Foto: Horóscopo, Internet.

Cuando Marte en Escorpio entra en escena, el aire se vuelve más denso, como si alguien hubiera bajado la luz de la pieza para ver qué se mueve en la sombra. No es malo, pero es intenso: toca lo que guardamos bajo siete llaves, desde los ahorros hasta esos enojos que veníamos tragando.

Esta semana, más que nunca, conviene pensar antes de actuar: ¿de verdad necesitás ese gasto impulsivo? ¿O querías tapar un mal humor con algo nuevo? Si andás durmiendo poco o te levantás con un nudo en la panza, no sos solo vos: el tránsito invita a ir al fondo de lo que duele. Puede ser un límite que nunca pusiste, un “no” que no te animaste a decir.

Marte en Escorpio quiere que definas, que decidas dónde vale la pena poner tu energía —y tu plata—.

No es pelear: es saber qué defender

Hay un costado combativo que se enciende, pero no tiene por qué explotar en discusiones. Al contrario: puede servir para poner orden donde había caos, armar un plan para salir de deudas o animarte a dejar una relación que se volvió tóxica.

Este tránsito pide estrategia, no drama: como en el truco, mostrar las cartas justas en el momento justo.

image
No siempre luchar es gritar; a veces es elegir d&oacute;nde poner la energ&iacute;a. Foto: Hor&oacute;scopo, Internet.

No siempre luchar es gritar; a veces es elegir dónde poner la energía. Foto: Horóscopo, Internet.

LISTA DE SIGNOS

Escorpio: dueño del escenario; puede sentirse poderoso pero también más ansioso.

Capricornio: oportunidad de reorganizar cuentas y cortar gastos innecesarios.

Cáncer: emociones a flor de piel; conviene hablar antes de explotar.

Virgo: siente impulso de mover cosas en casa o trabajo: perfecto si lo hace con planificación.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo aprovechar la energía de Marte en Escorpio?

Usala para organizar deudas, cerrar temas pendientes y cuidar lo emocional sin drama.

¿Por qué se siente más intenso este tránsito?

Porque Escorpio saca a la luz lo que estaba oculto; puede incomodar, pero ayuda a limpiar.

