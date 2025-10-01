Marte en Escorpio en el horóscopo exige estrategia: Así deberías arrancar octubre

Este tránsito pide estrategia, no drama: como en el truco, mostrar las cartas justas en el momento justo.
image
No siempre luchar es gritar; a veces es elegir dónde poner la energía. Foto: Horóscopo, Internet.
LISTA DE SIGNOS
Escorpio: dueño del escenario; puede sentirse poderoso pero también más ansioso.
Capricornio: oportunidad de reorganizar cuentas y cortar gastos innecesarios.
Cáncer: emociones a flor de piel; conviene hablar antes de explotar.
Virgo: siente impulso de mover cosas en casa o trabajo: perfecto si lo hace con planificación.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo aprovechar la energía de Marte en Escorpio?
Usala para organizar deudas, cerrar temas pendientes y cuidar lo emocional sin drama.
¿Por qué se siente más intenso este tránsito?
Porque Escorpio saca a la luz lo que estaba oculto; puede incomodar, pero ayuda a limpiar.