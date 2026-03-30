Fernanda Iglesias expuso la situación económica de Maxi López y lanzó una frase demoledora: "Traicionero de..."

El desenlace fue aún más polémico: “Los rugbiers le reclamaron las 90 mil libras de depósito. Y Maxi los bloqueó a todos… Es traicionero de amigos. Traicionó a sus amigos, eso seguro”, cerró la panelista.

Embed

Qué dijo Maxi López tras las acusaciones de estafa

El exdelantero Maxi López quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que su amigo Ezequiel Schelotto lo acusara públicamente de incumplir acuerdos y hasta lo señalara por una supuesta estafa vinculada a un emprendimiento futbolístico en Suiza.

Este lunes, en una entrevista con Daniel Fava en A la tarde (América TV), López decidió dar su versión y explicar cómo se dieron los hechos.

La historia comenzó con la compra de acciones de un club de la tercera división suiza, una apuesta que ambos encararon con entusiasmo. Pero, según relató López, con el correr de los meses aparecieron complicaciones inesperadas. "Por mi amistad empezamos a analizar la propuesta, en julio de 2025 decidimos emprender un proyecto juntos… Cuando empezamos el campeonato, salieron a la luz cosas que no estaba informado, problemas de antes de mi entrada", contó.

Con el tiempo, López detectó irregularidades que lo llevaron a tomar distancia. "Descubrí problemas de índole personal del presidente con mi amigo, aparece una deuda importante en el equipo, situación que no estaba en los libros de contabilidad. Se le debía dinero que había prestado al presidente para pagar cuentas del club", detalló.

Intentó mediar, pero no hubo solución. "Intenté mediar entre los dos, pero no se pudo solucionar", aseguró. Finalmente, se apartó del proyecto: "Decidí salir, me quedé triste porque empleé tiempo y dinero y no se cumplieron. Cuando las cosas no salen bien, no salen bien".

Incluso reveló la charla final con Schelotto: "Continúa solo, yo no estoy, no me interesa. Hago los proyectos que me hacen sentir bien y que tengan los valores que me gustan".

El periodista Daniel Fava sumó un dato clave para bajar la tensión: "Maxi dice que legalmente hizo los pasos correctos para salir de esta sociedad. No está en bancarrota, se instaló que se fue porque no tenía dinero".

De esta manera, López buscó despegarse de las acusaciones más duras y dejó en claro que su salida no tuvo que ver con problemas económicos personales, sino con diferencias internas y situaciones que, según él, nunca estuvieron claras desde el inicio.