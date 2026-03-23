¿Mal asesorada? Afirman que Wanda Nara hizo un pésimo arreglo con Maxi López

Hoy, mientras Wanda impulsa la carrera mediática de Maxi con su participación en MasterChef Celebrity y en el streaming, las críticas no cesan. Angie Balbiani fue tajante: “Estamos hablando de montos para subsistir para el nivel de vida que ellos tenían”.

Y cerró con una sentencia que apunta directo a la expareja: “Cuando son futbolistas, tienen otro monto que manipular. Las que son vivas lo ponen en inversiones, y las que no se la gastan en carteras”.

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Qué detalles inéditos contó Maxi López de su reconciliación con Wanda Nara

Maxi López reapareció en televisión y sorprendió con un relato íntimo sobre su vínculo con Wanda Nara. En un móvil para Desayuno Americano (América TV), el exfutbolista habló de cómo se fue reconstruyendo la relación con su ex esposa, después de años de distancia y conflictos tras la separación de 2013.

En plena etapa de crecimiento laboral en la Argentina, tanto en televisión como en streaming, López conversó con Pamela David y su equipo sobre los años de enfrentamientos y el camino que los llevó a un nuevo entendimiento. “Hemos tenido muchos errores, quizá por jóvenes, quizá por inexpertos y hoy tener esta relación que tenemos para mí es un premio. Pero no por mí, porque nosotros somos grandes y las sensaciones, sentimientos y todo lo que pasa lo podemos manejar, pero más que nada por nuestros chicos”, expresó.

El ex delantero remarcó la importancia de sus hijos en este proceso de reconciliación. “Para ellos es más difícil que manejen este tipo de situaciones y a veces quedan enganchados en el medio de las situaciones de los grandes. Entonces tener este desarrollo, cómo compartimos las decisiones, cómo nos ayudamos cuando nos toca trabajar, tenemos que repartir un poco los tiempos”, agregó el participante de MasterChef Celebrity (Telefe).

Consultado sobre quién dio el primer paso, López fue claro: “Fue un proceso. Yo se lo venía hablando hace muchos años pero no había cercanía porque ella estaba en otra situación que por ahí no la dejaba analizar las cosas bien y era algo que yo venía trabajando por esto”. Y recordó: “En la relación pasada empezaba a tener problemas y ella me contaba cada vez que tenía situaciones. Charlábamos, después no me escuchaba nunca. Yo siempre estuve ahí para escucharla, más allá de que después podemos tener diferencias o no”.

Finalmente, Maxi reveló cuál fue el punto de quiebre que los llevó a recomponer el vínculo: “Cuando ella se pone mal o no está bien digamos (en su salud) que ese fue un punto de inflexión para empezar a trabajar”.

Con esas palabras, dejó en claro que la prioridad siempre fueron sus hijos y que, más allá de las diferencias, el bienestar familiar terminó siendo el motor de esta nueva etapa.