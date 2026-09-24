Tras el quórum en el Senado, el oficialismo intenta aprobar el régimen de zonas frías y la reforma del BCRA

El Senado comenzó a debatir este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y los cambios en el régimen de Zonas Frías, dos de los proyectos que el Gobierno busca impulsar en el Congreso.
La Libertad Avanza reunió 37 senadores para abrir la sesión y busca avanzar con dos proyectos clave del Gobierno. Para destrabar la reforma del Banco Central, aceptó modificar el mecanismo para remover a los integrantes de su Directorio.
Senado: el oficialismo consiguió quórum e intentará aprobar la quita de subsidios en zonas frías y la reforma del BCRA
El Senado comenzó a debatir este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y los cambios en el régimen de Zonas Frías, dos de los proyectos que el Gobierno busca impulsar en el Congreso.
El oficialismo consiguió 37 senadores en el recinto, el número necesario para abrir la sesión, después de negociar modificaciones con distintos bloques aliados. Uno de los principales cambios acordados está relacionado con el mecanismo para designar y remover a las autoridades del Banco Central.
La modificación fue clave para destrabar el tratamiento de la iniciativa en la Cámara alta. El proyecto que había aprobado Diputados establecía una mayoría de dos tercios de ambas cámaras para remover a un integrante del Directorio del BCRA. Ahora, la propuesta contempla que esa decisión quede en manos del Senado y pueda adoptarse con 37 votos, es decir, mayoría absoluta.
Como consecuencia de esta modificación, si el Senado aprueba el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados para que los cambios sean considerados.
El proyecto establece como objetivo prioritario del Banco Central la preservación del valor de la moneda y busca limitar la asistencia financiera de la entidad al Tesoro.
Entre otros puntos, la iniciativa plantea prohibir los adelantos transitorios al Tesoro y restringir la compra de títulos públicos en el mercado primario, en línea con el objetivo del Gobierno de limitar la emisión monetaria.
Durante el debate, el senador oficialista Agustín Monteverde defendió la propuesta y sostuvo que apunta a garantizar la independencia del BCRA respecto de los gobiernos de turno. Según expresó, el proyecto busca impedir que la entidad sea utilizada para financiar al Tesoro y reemplazar la discrecionalidad política por reglas institucionales de largo plazo.
Monteverde también sostuvo que la reforma pretende que el Banco Central tenga como mandato central la preservación del valor de la moneda.
El segundo proyecto que debate el Senado modifica el régimen de Zonas Frías, que contempla descuentos en las tarifas de gas para determinados usuarios.
La iniciativa busca revertir parte de la ampliación territorial realizada en 2021 y limitar el beneficio automático por ubicación geográfica. El nuevo esquema plantea reemplazar ese criterio por una focalización vinculada con los ingresos y la situación de vulnerabilidad de los hogares.
De aprobarse, usuarios de distintas provincias que actualmente forman parte de la ampliación del régimen podrían dejar de recibir el descuento o ver reducido el beneficio.
Entre las jurisdicciones alcanzadas por ese cambio aparecen Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja, mientras que el régimen mantendría una cobertura específica para regiones consideradas de clima más extremo, como la Patagonia, Malargüe y la Puna.
El proyecto también contempla un nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, destinado a los hogares que cumplan determinados criterios de ingresos y vulnerabilidad.
La discusión de ambos proyectos estuvo precedida por negociaciones entre La Libertad Avanza y distintos bloques provinciales y aliados.
El oficialismo necesitaba alcanzar los 37 senadores para garantizar el quórum y avanzar con el temario. Finalmente, esa cantidad de legisladores se sentó en sus bancas y la sesión pudo comenzar.
Uno de los principales puntos de negociación fue justamente la reforma del BCRA. Los bloques aliados reclamaban modificaciones al mecanismo previsto para remover a los integrantes del Directorio, y el oficialismo aceptó cambiar ese artículo para conseguir el respaldo necesario para abrir el debate.