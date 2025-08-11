Milanesas de merluza: la receta que transforma este plato que todos van a amar

Preparación paso a paso
-
Preparar el pescado
Secar bien los filetes de merluza con papel absorbente para que el empanado se adhiera correctamente. Salpimentar por ambos lados.
-
Hacer el batido de huevo
En un bol, batir los huevos con el ajo, el perejil, sal y pimienta. Este paso es clave para aportar sabor a las milanesas.
-
Armar el empanado
Pasar cada filete primero por harina, luego por la mezcla de huevo y finalmente por pan rallado, presionando suavemente para que la cobertura quede bien adherida.
-
Cocinar
-
Fritas: Calentar abundante aceite en una sartén y cocinar las milanesas de merluza hasta que estén doradas de ambos lados. Retirar sobre papel absorbente.
-
Al horno: Colocar los filetes empanados en una bandeja ligeramente aceitada, rociarlos con un poco más de aceite y hornear a 200 °C hasta que estén dorados, dándolos vuelta a mitad de cocción.
Consejos para un resultado perfecto
-
Secar bien el pescado es fundamental para que el empanado no se desprenda.
-
El pan rallado casero o tipo panko aporta un extra de crocancia.
-
Si se desea, se puede agregar queso rallado al pan rallado para intensificar el sabor.
-
Para una versión sin gluten, reemplazar la harina y el pan rallado por opciones sin TACC.
Cómo servirlas
Las milanesas de merluza combinan muy bien con ensaladas frescas, puré de papas, papas al horno o un arroz con vegetales. También son ideales para sándwiches con pan fresco, rodajas de tomate y hojas verdes.
Su sabor suave las convierte en una excelente opción para quienes no están acostumbrados al pescado o para incluirlo en la dieta de los más chicos, ya que el empanado y la textura tierna resultan muy atractivos.
Las milanesas de merluza demuestran que con ingredientes simples se pueden lograr platos llenos de sabor. Ya sea fritas o al horno, son una manera fácil y deliciosa de incorporar pescado a la mesa, manteniendo el espíritu de un clásico bien argentino.