El inesperado gesto de Jorge Rial con Morena en medio de su detención: “Está detrás de..."

Embed

Según el joven periodista, a Rial "se le fue el enojo" con Morena y si bien intenta mantener el más bajo de los perfiles, nunca de desentendió de la complejísima situación que atraviesa su hija. "Me cuentan que él colaboró mucho para que se pueda concretar la prisión domiciliaria", aseveró.

Fue allí que el abogado Martín Leiro, quien trabaja junto a Alejandro Cipolla para sacar de prisión a Morena, confirmó la información de Mendez a través de una video entrevista. "Yo no tengo contacto directo con Jorge Rial pero el doctor Cipolla sí y sabemos que está preocupado. Uno, como papá, se puede enojar por los errores de nuestros hijos pero aún así, no dejan de ser una parte nuestra", admitió el letrado.

Por su parte, también señaló que el cambio de Morena fue fundamental para que Jorge Rial dejara de lado las peleas anteriores: "Creo que él tiene muy en cuenta todas las manifestaciones que está teniendo su hija para cuidar a su familia. Ella, por ejemplo, no quiere que la visiten ni su papá ni su hijo porque dice que no son del entorno y no quiere que pasen esa situación traumática".

"A mi me constan las cosas que él ha hecho por Morena, por Amadeo y por Francesco. No voy a exponerlas pero han sido cosas enormes y cada vez que dice que no puede hacer nada más, es porque está dolido, pero nunca la ha dejado sola", agregó en tanto el periodista Pampa Mónaco, quien conoce perfectamente al exconductor de Intrusos con el que supo trabajar durante mucho tiempo en radio.

Jorge Rial y Morena.jpg

Cuáles fueron las palabras de Jorge Rial que destrozaron a Morena durante una llamada telefónica a la cárcel

Como suele decirse, “la familia es lo primero”, y pocas veces esa frase cobra tanto sentido como en los momentos difíciles. Así ocurre en el caso de Morena Rial, quien continúa detenida en el penal de Magdalena, y su padre, Jorge Rial. Pese al distanciamiento que habían tenido en el último tiempo, ambos parecen haber encontrado un punto de unión frente a la delicada situación que atraviesan.

Martín Leiro, abogado de la joven imputada, fue quien reveló los detalles de la emotiva comunicación entre padre e hija. “Cuando llegué (al penal de Magdalena) estaba conmocionada y en llanto porque estaba hablando con su papá”, contó en DDM (América TV).

El letrado resaltó el gesto del periodista, destacando la actitud que tuvo al tomar la iniciativa de contactarla: “Su papá la llamó. Estaba muy emocionada por eso. Su papá se puso a disposición”.

Embed

Leiro también subrayó la humildad del gesto de Jorge Rial al comunicarse con su hija: “Jorge le puso mucha voluntad para llamarla porque llamó al conmutador. Como cualquiera”, señaló, remarcando su interés genuino en acompañarla en este momento tan difícil.

La última conversación entre ambos había ocurrido el lunes 29 de septiembre, justo el día en que Morena fue nuevamente detenida por incumplir las condiciones establecidas para mantener beneficios especiales en su detención.

El llanto de la joven refleja su estado emocional, afectado por la situación judicial que enfrenta. Morena está imputada por robo agravado, un proceso que la mantiene privada de la libertad desde hace varios días.

En paralelo, su abogado y amigo cercano, Alejandro Cipolla, habló con PrimiciasYa y brindó más detalles sobre su estado de ánimo: “Está destrozada, llorando, pero con confianza. Ella sabe que yo entré en la causa, ya me aceptaron el cargo de abogado defensor y que esto no va a durar mucho si sale todo bien”, explicó, dejando entrever una luz de esperanza en medio del complejo panorama legal.