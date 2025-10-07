¡Alerta! Las presas del penal de Magdalena están furiosas con Morena Rial: los duros motivos

De esta manera, uno de los principales reclamos sería el hecho de Morena está en un lugar completamente alejada del resto de sus compañeras convictas.

Y como si esto fuera poco, el malestar habría crecido todavía más al correr la noticia de sus abogados ya solicitaron la prisión domiciliaria, dado que al tener un bebé tan chiquito la Justicia podría otorgarle ese beneficio si bien no es la misma situación en la que se encontraba antes de ser detenida nuevamente.

Tras la primera detención, los abogados de Morena le habían conseguido la excarcelación extraordinaria; pero ahora lo que se está solicitando es la prisión domiciliaria, que "sería inminente". "Tiene un bebé muy pequeño, y ese sería el principal motivo por el cual se solicita el beneficio”, explicó entonces Rodrigo Lussich.

Cómo está el hijo Morena Rial, Amadeo, mientras ella está presa

Morena Rial continúa detenida en la Unidad 51 de Magdalena desde hace varios días, luego de que la Justicia decidiera revocar la excarcelación que había obtenido meses atrás en el marco de la causa por el robo a una vivienda en Villa Adelina, ocurrido en enero. La medida se tomó tras constatar reiterados incumplimientos de las condiciones que se le habían impuesto para mantener su libertad.

Según informaron fuentes judiciales, la hija de Jorge Rial no habría cumplido con algunas de las obligaciones establecidas, lo que llevó a las autoridades a disponer su inmediata detención. Así, Morena fue trasladada nuevamente al penal de Magdalena, donde permanece alojada mientras su defensa intenta revertir la situación.

En medio de rumores que indicaban que la joven había iniciado una huelga de hambre en protesta por su reclusión, su abogado y amigo, Alejandro Cipolla, salió a desmentir la versión y aclaró que el foco está puesto en solicitar el beneficio del arresto domiciliario.

“Comunico por medio de la presente que Morena Rial no se encuentra en ningún tipo de huelga de hambre. Seguimos con el doctor Martín Leiro trabajando en la solicitud de arresto domiciliario”, precisó el letrado a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Además, Cipolla compartió en su cuenta de Instagram un video de Amadeo, el hijo menor de Morena, quien acaba de cumplir su primer año de vida —nació el 6 de octubre de 2024—. En las imágenes se lo ve dando sus primeros pasos, lo que conmovió al abogado.

“Feliz cumpleaños a mi ahijado más lindo. Pronto mamá te va a tener en brazos y besarte”, expresó el letrado, emocionado por el momento que atraviesa su ahijado mientras su madre continúa privada de la libertad.

Morena es madre de dos niños: Amadeo, fruto de su vínculo con Matías Ogas, y Francesco, de seis años, a quien tuvo junto a su expareja Facundo Ambrosioni.